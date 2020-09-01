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Büyükşehir sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 01.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Muğla il genelinde sağlık çalışanlarına yönelik 11 ilçede 14 resmi plakalı otobüs ile sürdürdüğü ücretsiz servis hizmetini 31 Aralık tarihine kadar uzattı.

Büyükşehir sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Muğla il genelinde sağlık çalışanlarına yönelik 11 ilçede 14 resmi plakalı otobüs ile sürdürdüğü ücretsiz servis hizmetini 31 Aralık tarihine kadar uzattı. Belediyenin 20 Mart 2020 tarihinden bugüne 53 bin 132 kez sağlık çalışanlarını taşıdığı açıklandı.
Dünya genelinde etkili olan ve Türkiye’de de etkisini sürdüren Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde ve Muğla’da önlemler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi otogarlar, toplu taşıma araçları, taksiler ve ödeme noktaları dahil bir çok yerde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Korona virüs salgını ile mücadelede büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına destek amaçlı Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sağlık çalışanlarının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz servis hizmetine devam ediyor. 11 ilçede 14 resmi plakalı otobüs sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Büyükşehir Belediyesi 20 Mart 2020 tarihinden bu güne kadar 53 bin 132 kez sağlık çalışanını taşıdı.
Başkan Gürün: “Sağlık kahramanlarımız için ne yapsak az”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Sağlık çalışanlarımızın tümüne teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Virüsle mücadelede en ön cephede savaşan, bu süreçte ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalan, fedakar sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az. Onlara destek olabilmek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çalışıyoruz. Sağlık kurumları ile evleri arasında onların huzurlu, diğer vatandaşlarımızdan izole bir şekilde seyahat edebilmelerini, işlerine, evlerine akıllarında soru olmadan gidebilmelerini sağlamak için 11 ilçemizde araçlarımızı sağlık kahramanlarımızın hizmetine sunduk. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tüm vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını bir kez daha rica ediyorum” dedi.

Büyükşehir sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor

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Alinda Eczanesi
Merkez
Kaleli Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
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