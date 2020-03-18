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Büyükşehir şehri baştan aşağı dezenfekte ediyor

ERZURUM HABERLERİ  | 18.03.2020 17:59 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin özel olarak oluşturduğu Dezenfeksiyon ekipleri, şehrin dört bir yanını adeta abluka altına aldı.Şehir merkezindeki tüm işyeri mağazaların yanı sıra, iş merkezleri ve AVM’leri de baştan aşağı dezenfekte eden ekipler, Erzurum Otogarı ve Erzurum Havalimanı’nı da ilaçladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin özel olarak oluşturduğu Dezenfeksiyon ekipleri, şehrin dört bir yanını adeta abluka altına aldı.
Şehir merkezindeki tüm işyeri mağazaların yanı sıra, iş merkezleri ve AVM’leri de baştan aşağı dezenfekte eden ekipler, Erzurum Otogarı ve Erzurum Havalimanı’nı da ilaçladı. Şehrin muhtelif noktalarında 15 ayrı grup halinde görev yapan Büyükşehir’in dezenfeksiyon ekipleri, ilaçlama uygulamalarıyla vatandaştan tam not alırken, ekipler her yeni güne farklı cadde ve güzergâhları ilaçlayarak başlıyor. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Koronavirüs’e karşı alınması gereken tedbirlerin başında koruma ve korunmanın geldiğini belirterek, “Bu doğrultuda şehir genelinde adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında gün boyu aralıksız bir şekilde dezenfeksiyon çalışması yapıyor” dedi.
15 AYRI EKİP ŞEHİR MERKEZİNDE ÇALIŞIYOR
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 15 ayrı grup halinde oluşturulan dezenfeksiyon ekiplerinin tam teçhizatlı olarak görev yaptığını kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, söz konusu ekiplere ULV sistemine sahip araçların da eşlik ettiğini dile getirdi. Ekiplerin şehir merkezindeki işyeri ve mağazaların giriş çıkışlarını dezenfekte ettiğini bildiren Başkan Sekmen, yanı sıra iş yeri ve alışveriş merkezlerinin de ilaçlanarak Koronavirüs’e karşı bir koruma kalkanı oluşturulduğunun altını çizdi. Ekiplerin tamamının sahada olduğunu ve şehrin dört bir yanında ilaçlama yaptıkları bilgisini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İşyeri ve mağazaların kapılarına ve hatta kapı kollarına varıncaya kadar geniş kapsamlı bir dezenfeksiyon işlemi uyguluyoruz. Yine rutin halinde otobüs durakları ve insanımızın bekleme yaptığı alanları da ilaçlıyor, dezenfekte ediyoruz” şeklinde konuştu.
OTOGAR VE HAVALİMANINDA YOĞUN KORUMA
Öte yandan Başkan Sekmen, şehir merkezinde sürdürülen çalışmaların yanında Erzurum Otogarı ve Erzurum Havalimanı’nın da dezenfekte edildiğine dikkati çekerek, “Bilindiği üzere Koronavirüs’ün dolaşımı noktasında en büyük riski ulaşım hizmetleri teşkil ediyor. Biz de bu manada tedbirlerimizi maksimum düzeye çıkartmış bulunuyoruz. Erzurum Otogarı ve Erzurum Havalimanı, ekiplerimizin yoğun dezenfeksiyon uyguladıkları hizmet alanlarının başında geliyor. Yazıhaneleri, bekleme alanlarını, peronları ve yine otobüs duraklarını da sürekli ilaçlıyor, buraları risk alanı olmaktan çıkartıyoruz. Süreci inşallah birlikte atlatacak ve tedbirlerimizi kesinlikle elden bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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