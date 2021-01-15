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Büyükşehir ulaşım esnafına yakıt desteği süresini uzattı

15.01.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım esnafına kilometre başına yapılan 1 TL’lik yakıt destek ödemesinin 28 Şubat’a kadar uzatılması kararı aldı.Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı devam toplantısı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım esnafına kilometre başına yapılan 1 TL’lik yakıt destek ödemesinin 28 Şubat’a kadar uzatılması kararı aldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı devam toplantısı yapıldı. Deniz Filiz’in başkanlığını yaptığı meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında, Antalya’da turizmi çeşitlendirmek, kent esnafının turizm ekonomisinden daha fazla pay almasına sağlamak, kentin tanıtımını en üst düzeye çıkarmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin sınırları dahilinde panoramik indi bindi şehir turları yapılmasının uygun olacağı mütalaa edildi. Bu konuda verilecek hizmetin standartları ve tur hatlarıyla işletme modelinin belirlenmesi hususunda Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına görev verilerek, belirlenecek hatlarda yapılacak tur hizmetlerinin yapılması veya işlettirilmesi halinde Belediye Encümenine 10 yıl süreyle yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

"Antalyaspor Derneği ile işbirliği"
Mecliste, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü Derneği’nin ortak hedeflerinin geniş kitlelere ulaştırılması, sporun sevdirilmesi, yaygınlaştırılması ve her kesimden vatandaşlar için erişilebilir kılınması, çocukların ilgi duydukları spor dalları tespit edilerek spora yönlendirilmeleri, çocukların ve gençlerin spor disiplini kazanmaları ve böylece zamanı etkin ve verimli kullanmalarının sağlanması, çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için sporun olumlu getirileri sayesinde katkı sunulması ve ilimizde spor kültürü oluşturulması amacıyla, Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü Derneği arasında işbirliği protokolü imzalanmasıyla ilgili gündem maddesi de oy birliği kabul edildi.

"Ulaşım esnafına destek"
Toplantıda ayrıca toplu taşıma esnafının hali hazırda günlük taşınan yolcu sayısında yüzde 50 oranında yolcu kaybı yaşaması ve gelirinin ciddi oranda azalmasına rağmen tüm giderlerinin devam etmesi sebebiyle yaşanılan mağduriyetin giderilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından kilometre başına yapılan 1 TL’lik yakıt destek ödemesinin 28 Şubat’a kadar uzatılması oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin yapımına devam ettiği Kaş Kınık Toptancı Hal Projesi’nde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 60 milyon liralık kredi kullanılması ile ilgili maddede kabul edildi.

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