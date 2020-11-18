Büyükşehir ulaşımda 151 Bin 247 adet dezenfekte işlemi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs salgını sonrası 14 Mart tarihinden bu yana toplu taşıma araçları, taksi ve otogarlarda 151 bin 247 adet dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri 13 ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye genelinde etkili olan koronavirüs salgınına karşı önlemler devam ediyor. Koronovirüs ile ilgili yeni kısıtlamalar yürürlüğe girerken önlemler arttırılarak devam ediyor. Salgının görüldüğü ilk günden bugüne Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 13 ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bugüne kadar toplu taşıma araçları, taksi, otogar ve limanlarda 151 bin 247 adet dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 164 belediye otobüsünü 33 bin 979, 11 otogarı 2 bin 400, Bin 431 özel toplu taşıma aracını 33 bin 81, 3 bin 587 otobüs durağını 25 bin 634, 2 bin 445 ticari taksiyi 37 bin 622, TM plakalı araçları 3 bin 593, S plakalı araçları 10 bin 534, 29 havaalanı aracını 3 bin 593 ve 5 limanı 811 defa dezenfekte etti. Ekipler toplamda 151 bin 247 adet dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

