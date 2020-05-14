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Büyükşehir ve ilçe belediye işbirliğinden Kuşadası kazanıyor

AYDIN HABERLERİ  | 14.05.2020 18:19 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.Uluslararası üne sahip Kadınlar Denizi Plajı bölgesinde yürütülen alt yapı ve yol yapım çalışmalarını tamamlayan ekipler yine turizm açısında büyük önem arz eden Yavansu Mahallesi’nin yollarını yeniliyor.Kuşadası’nda Belediye Başkanı Ömer Günel ile değişim rüzgârı esmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.
Uluslararası üne sahip Kadınlar Denizi Plajı bölgesinde yürütülen alt yapı ve yol yapım çalışmalarını tamamlayan ekipler yine turizm açısında büyük önem arz eden Yavansu Mahallesi’nin yollarını yeniliyor.
Kuşadası’nda Belediye Başkanı Ömer Günel ile değişim rüzgârı esmeye devam ediyor. Belediye personeli bir yandan tüm dünyayı kasıp kavuran koronovirüse karşı mücadele etmeyi sürdürürken bir yandan da ilçenin faklı noktalarına hizmet götürüyor. Kentin uzun yıllardır hizmet görmeyen mahallelerinde yol yapım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları yürüten ekipler son olarak Yavansu Mahallesi’nin sorunlarını gidermek için kolları sıvadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Yavansu Mahallesi’nde bir büyük cadde ile 15’in üzerinde sokakta 90 bin metrekare yol yapım çalışması yürütülüyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallede bulunan 3 sokağa parke taşı döşenirken 10 sokakta ise hafriyat çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler Yavansu Mahallesi’nin en önemli noktası olan Orhan Gazi Caddesi’nde yenileme çalışması yürütüyor. 2 kilometre uzunluğundaki caddenin büyük bir kısmında hafriyat çalışmalarını tamamlayan ekipler, bordür döşeme işlemine devam ediyor. İlçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Long Beach ile İzmir Asfaltı arasında bağlantı kuran caddede devam eden çalışmaların 2 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yavansu Mahallesi’nde yürütülen çalışmaların 2 ay içerisinde tamamlanacağını belirterek “Görevde olduğumuz süre boyunca önceliğimiz hemşehrilerimize hizmet götürmek olacak. Bugüne kadar ilçemizde uzun yıllardır girilmeyen cadde ve sokaklarda yol yapım çalışması yaptık. Yavansu Mahallesi de yol sorunu yaşayan bölgelerimizin başında geliyordu. Geçtiğimiz haftalarda Aydın Büyükşehir Belediyemizin ekipleriyle birlikte Yavansu Mahallemizde yol yapım seferberliğine başladık. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde kentimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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Merkez
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Kusadasi
Sevgi Eczanesi
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