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Büyükşehir yağışlardan zarar gören yolları onardı

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.11.2020 10:15 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erdek İlçesi’ne bağlı Paşalimanı Adası’nda kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollar ile Ocaklar ve Ballıpınar Mahallelerindeki zeytin bahçesi yollarında yol bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Paşalimanı Adası’nda yer alan Tuzla, Balıklı, Poyrazlı ve Harmanlı kırsal mahalle yollarında aşırı yağışlar nedeniyle oluşan hasarlara anında müdahale ederek onarım çalışmalarını tamamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erdek İlçesi’ne bağlı Paşalimanı Adası’nda kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollar ile Ocaklar ve Ballıpınar Mahallelerindeki zeytin bahçesi yollarında yol bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Paşalimanı Adası’nda yer alan Tuzla, Balıklı, Poyrazlı ve Harmanlı kırsal mahalle yollarında aşırı yağışlar nedeniyle oluşan hasarlara anında müdahale ederek onarım çalışmalarını tamamladı. Yollarda onarım çalışmalarını sona erdiren ekipler, 2021 yılı bahar aylarının gelmesiyle yolları asfaltla kaplayacak.
Paşalimanı Adası’nda yol yapım ve onarım çalışmalarını bitiren Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Erdek İlçesi’ne bağlı Ocaklar ile Ballıpınar kırsal Mahallelerdeki bahçe yollarında onarım çalışmalarına başladı.

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