Büyükşehir’de Aliağa zirvesi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile buluşarak Aliağa’da yapılacak olan ve bazı projelerde işbirliği önerisi ve onay isteğinde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in belediye başkanlarıyla toplantıları kapsamında yaptığı davet üzerine Soyer ile buluşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’da yapılacak projeleri Başkan Soyer ve Büyükşehir bürokratlarına anlattı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Başkan Soyer ve ekibine 1 saat boyunca sunum eşliğinde Aliağa Belediyesi tarafından yapılacak olan projeleri detaylarıyla anlattı. Aliağa Belediyesinin projeleri yapacak kaynak ve birikiminin olduğunu belirten Başkan Acar, “Ancak bazı projelerimiz yasa gereği, İzmir Büyükşehir’in yetki alanında. Bu projeleri biran önce yapmalıyız. Aliağa’yı vatandaşlarımız için daha modern, ferah ve Türkiye’ye örnek bir kente dönüştürebiliriz. Bu projeler için Aliağa Belediyesi olarak kaynağımız mevcut. Orada hiçbir sıkıntımız yok. Büyükşehir’e yük getirmek de istemiyoruz. Her türlü işbirliğine varız. Ya da Büyükşehir’den yetki alanına giren projelerimiz için sadece onay bekliyoruz” dedi.

Başkan Serkan Acar, projeleri detaylarıyla anlattı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 1 saatlik Aliağa projeleri sunumunda “Aliağa’nın Yeni Mahalle, Kültür ve Kurtuluş Mahallelerinde Trafik Sirkülasyon ve Ulaşım Düzenleme Projesi”, “Aliağa Nostaljik Tramvay Hattı Projesi”, “Aliağa Kent Merkezini Yeniden Canlandırma Projesi”, “Yeraltı Yarı Otomatik Otopark Projesi”, “Aliağa Sahili Kentsel Tasarım Projesi”, “Deniz Müzesi”, “Açıkhava Müzesi” “Yat Limanı” “Antik Kentler Tanıtım Merkezi” projelerini detaylarıyla anlattı. Aliağa’nın dinamik nüfusu, canlı bir ekonomiye sahip çok hızlı gelişen bir kent olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, kentin merkezinde kentsel dönüşüm projeleriyle modern, ferah ve sosyal hayatı canlandıracak, trafik sorununu azaltacak otopark ve ticaret alanlarının oluşturulması gerektiğini söyledi. Demokrasi Meydanı’na yeraltı otoparkı ve modern bir görünüm

Toplantıda Aliağa Demokrasi Meydanı çevresinde ferah yaşam ve ticaret alanları, çevre düzenlemeleri ve meydanın altında büyük ve modern bir otopark planladıklarını, meydanın çevresiyle bir bütün halinde modern bir yapıya kavuşacağını söyleyen Başkan Acar, “Kentimize çok yakışacak ve büyük bir ihtiyaç olan otopark sorununu çözecek bu projeyi Aliağa Belediyesi olarak yapacak kaynağımız hazır. Ancak Büyükşehir yasası gereği otopark yapma yetkisi Büyükşehir’de. Bu projeyi Aliağa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapabiliriz. Büyükşehir olarak buraya otopark ve diğer düzenlemeleri yapma yetkisini Aliağa Belediyesine verirseniz projeyi biz de yapabiliriz. Ancak Aliağa çok hızlı büyüyor. Kentimizin, hemşerilerimizin bu yatırıma biran önce ihtiyacı var. Bekleyecek bir günümüz bile yok. Projeyi biran önce başlatmalıyız. Aliağalı vatandaşlarımız bizden bunu bekliyor” diye konuştu.

Ulaşım Master Planı Aliağa’da trafik sorununu bitirecek

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Büyükşehir’de Başkan Soyer ve ekibine yaptığı sunumda Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan “Yeni Mahalle, Kültür ve Kurtuluş Mahallelerinde Trafik Sirkülasyon ve Ulaşım Düzenleme Projesi”ni de haritalar ve sunum üzerinde detaylarıyla anlattı. Projenin Aliağa’nın gelecek 30 yılının ihtiyacını karşılayacağını kaydeden Başkan Serkan Acar, proje kapsamında kentsel tasarım ve yol uygulamaları, kavşak düzenlemeleri, aydınlatma projeleri ve modern kent mobilyalarıyla Aliağa’nın çehresinin değişeceğini kaydetti. Aliağa’ya nostaljik tramvay geliyor

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’nın kent merkezinde uzun bir sahili ve ulaşım aksı bulunduğunu belirterek bu güzergâh için Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan nostaljik tramvay hattı projesinin detaylarını Başkan Soyer ile paylaştı. Başkan Serkan Acar, Aliağa tramvayının İZBAN Aliağa istasyonundan başlayarak Aliağa Belediyesi Kapalı Spor Salonu, Fatih Caddesi, Hükümet Konağı, Zeytinli Park, Sahil Bandı, Ön Plajlar güzergâhını takip ederek Ağapark’a ulaşacağını söyledi. Tramvayın nostaljik ve seyir zevkinin yanı sıra ulaşım alternatifi gereken bir güzergâhta yer alacağını kaydeden Başkan Serkan Acar, 8 km’lik ve 15 istasyonlu projenin Aliağa’ya özgünlük ve değer katacağını sözlerine ekledi. Başkan Serkan Acar, proje için yurt içi ve yurt dışından kaynak sağlandığını, ulaşım yetkisi Büyükşehir’de olduğundan bu projeye sadece Büyükşehir’den onay beklediğini kaydetti.

Aliağa kent merkezini yeniden canlandırma projesi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Büyükşehir sunumunda Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan “Aliağa Kent Merkezini Yeniden Canlandırma Projesi”nin detaylarını da paylaştı. Proje kapsamında kent merkezinin 50 yıllık eski yapı stokunun yenileneceğini, Demokrasi Meydanı, estetik ve modern, çevreci bir bakış açısıyla konut ve ticaret alanlarının kente yeniden kazandırılacağını, sahil ve kent meydanı arasında yaya bağlantısının oluşturulacağını, yer altına yapılacak yarı otomatik otopark ile kent merkezinin otopark ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Aliağa Sahil Kentsel Tasarım projesi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Sahili için hazırlanan “Aliağa Sahili Kentsel Tasarım Projesi”nin detaylarını da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibi ile paylaştı. Başkan Serkan Acar, yaptığı sunumda proje içinde yer alan Antik Kent Tanıtım Merkezi, Açık Hava Müzesi, açık hava sineması, Deniz Müzesi, kütüphane, açık hava müzesi, yat limanı, etkinlik terasları başta olmak üzere birçok detayı paylaştı.

Başkan Serkan Acar’dan toplantı değerlendirmesi

Toplantıyı değerlendiren Başkan Serkan Acar, “Aliağa’mıza değer katacak, yaşam kalitesini artıracak, sosyal yaşam odaklı, çevre ve kültür odaklı yeni yaşam konseptine dönüştürecek, trafik, otopark gibi sorunları en aza indirecek vizyon projelerimizi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza anlatma fırsatı bulduk. Davetleri için çok teşekkür ediyorum. Biz tüm projelerimizi Aliağa Belediyesinin öz kaynakları ile yapacak şekilde projelendiriyoruz. Ancak bazı projelerimiz Büyükşehir’in yetki alanlarında kaldığından, o projelerde işbirliği yapmak ya da Büyükşehir’den projelerimize onay alarak biran önce gerçekleştirmek istiyoruz. Burada yapılacak her şey daha güzel bir Aliağa için. Yapılacak her proje Aliağa’da yaşayan herkesin yaşamına olumlu şekilde dokunacak. Verimli ve güzel bir toplantı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız projelerde destek ve işbirliği için elinden geleni yapacağını belirtti. Aliağa’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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