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Büyükşehir’de ‘Web Tapu’ dönemi başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.03.2020 12:24 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Tapu Kadastro 18.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Tapu Kadastro 18. Bölge Müdürlüğü arasında "Web-Tapu Sistemi" protokolü imzalandı. Web-Tapu Sistemi ile hem Tapu Kadastronun hem de Büyükşehir Belediyesinin işlem yükü azalacak, vatandaşların işlemleri daha hızlı ilerleyecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü arasında “Web Tapu Sistemi Protokolü” imzalandı. Protokolle tapu müdürlüğü ile belediye birimleri arasındaki işlem yoğunluğu azaltılacak, vatandaşların işleri daha hızlı ilerleyecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tapu Kadastro 18. Bölge Müdürü İlhan Özlü, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Nafiz Bayındır, Tapu Şube Müdürü Murat Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Tamer Bezmez ve CBS Şube Müdürü İbrahim Engin Dayıoğlu katıldı. Özlü, kamu kurumları ve belediyelerle birçok konuda işbirliği yaptıklarını kaydederek, "Bu çalışma ile belediyeler kamu hizmetlerinde tapu kayıtlarını inceleme, araştırma, işlem yapman ve yararlanma yetkisine sahip olacak" dedi.

“Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmış olacağız”
Başkan Zolan, imzalanan protokolle vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde işlem yapmasının önünü açtıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, “Web-Tapu sistemi ile tapudaki yoğunluğu ve insanlarımızın daha rahat işlem yapabilmesi adına proje gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak imzaladığımız Web-Tapu Sistemi ile hem Tapu Kadastronun hem de belediyemizin işlem yükü azalacak. Daha hızlı işlem yaparak, daha kısa sürede vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmış olacağız” dedi.
İmzalanan protokolün, büyük kolaylıklar getireceğini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Denizlimize çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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