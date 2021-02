Büyükşehirden 22 ayda 796 bin 30 ton asfaltlama çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 22 aylık süreçte 577 kilometreye tekabül eden 796 bin 30 ton asfaltlama çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı çalışanlarıyla bir araya geldi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı çalışanlarıyla bir araya gelen Ekrem Yüce, 22 aylık süreçte 796 bin 30 ton asfaltlama çalışması yaptıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesinde Ekrem Yüce ile bir araya gelen çalışanlar, toplu iş sözleşmesiyle uygulanan zam için de teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Göreve geldikleri günden beri kent genelinde asfalt çalışmaları yaptıklarını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Tüm çalışanlarımız bilsin ki Büyükşehir olarak biz imkanlarımız doğrultusunda en uygununu vermeye çalıştık. İmza attığımız sözleşmeyle çalışanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Şehrimize en hayırlı hizmetlerle buluşturmak için gösterdiğimiz gayretin aynısını çalışanımızın sosyal haklarını iyileştirmek için gösterdiğimizden de emin olabilirsiniz. Yol dairesi olarak sizler bizim alın akımız oldunuz. Karla mücadele çalışmalarında gece gündüz dinlemeden büyük çaba sarf ettiniz. Sıkı ve gayretli çalışmalarınız sayesinde şehrimizde karla kapalı yol bırakmadınız, tüm yolları ulaşıma açtınız. Her birinize bu gayretlerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin birçok bölgesinde asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bu konuda diyeceğim şu ki 22 ayda tarih yazdınız. 22 aylık süreçte 577 kilometreye tekabül eden 796 bin 30 ton asfaltlama çalışması gerçekleştirdiniz. Her bir asfalt çalışmasını yakından takip ettim ve her biri pırıl pırıl bir çalışma oldu. 2021’de sizlerden aynı gayreti bekliyorum. Allah gayretinizi artırsın” dedi.