Büyükşehirden Aşık Veysel’i Anma Satranç Turnuvası düzenlendi

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Kültür ve Cemevi’nde düzenlenen turnuvaya katılım yüksek oldu. İki gün süren turnuvada 4 kategoride 7-12 yaş arası 150 çocuk mücadele etti. Rakiplerini bir bir eleyerek kürsüye çıkmaya hak kazanan sporculara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin tarafından madalya ve kupa verildi.

"KUPA VE MADALYA"

7 yaş kategorisinde 1’inci Tunç Hasan Yavuz, 2’nci Doğan Demir, 3’üncü Demiralp Mert Türkay oldu. 8 yaş kategorisinde 1’inci Yiğit Şimşek, 2’nci Mete Furkan Karacan, 3’üncü Aybars Dönmez oldu. 10 yaş kategorisinde ise 1’inci Tunç Kaplan, 2’nci Yusuf Selim Taşlıçay, 3’üncü Batın Akçay oldu. 12 yaş kategorisinde 1’inci Mehmet Alp Soysal, 2’nci Kayra Anıl Gümüş, 3’üncü Rüzgar Çekiçoğlu oldu.

