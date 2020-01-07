YURTHABER
  4. Büyükşehir’den Bulgaristan göçmenlerine evrak hizmeti

Büyükşehir’den Bulgaristan göçmenlerine evrak hizmeti

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bulgaristan’dan zorunlu göç ile Türkiye’ye gelen ve Kocaeli’ye kayıtlı olan 5 bin 136 aileye resmi kurumlarda kullanılmak üzere belge düzenliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Göçmen Bürosunda 1989-1992 yılları arasında Bulgaristan’dan zorunlu göç ile Türkiye’ye gelen ve Kocaeli iline kayıtlı olan 5 bin 136 aileye belge düzenlemede destek sağlıyor.

Büyükşehir’den Bulgaristan göçmenlerine evrak hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bulgaristan’dan zorunlu göç ile Türkiye’ye gelen ve Kocaeli’ye kayıtlı olan 5 bin 136 aileye resmi kurumlarda kullanılmak üzere belge düzenliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Göçmen Bürosunda 1989-1992 yılları arasında Bulgaristan’dan zorunlu göç ile Türkiye’ye gelen ve Kocaeli iline kayıtlı olan 5 bin 136 aileye belge düzenlemede destek sağlıyor. 2510 sayılı kanunun 6. maddesinin A. fıkrası mucibince Türk vatandaşlığına alınan Bulgaristan göçmelerine resmi makamlarda kullanılmak üzere isim denklik belgeleri veriliyor. Kocaeli’nde bu hizmet Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Göçmen Bürosunda yapılıyor. 5 bin 136 ailenin resmi kurumlarda kullanılmak üzere istediği belgeler düzenleniyor.
İşlemler, göçmen vatandaşların istediği belgeyi belirten dilekçe ile gerçekleştiriliyor. İstenilen belge, Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce hazırlanarak apostil edilmek üzere valilik makamına yönlendiriliyor. Valilik makamınca onaylanan denklik belgesi hayatta olan, vefat eden ve sigorta işlemleri için borçlanma yazısı olarak üç ayrı kategoride düzenleniyor.

Büyükşehir’den Bulgaristan göçmenlerine evrak hizmeti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
İzmit’in perileri’ Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile mücadele edecekİzmit’in perileri’ Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile mücadele edecek
Gebze Belediyesi’nden “Sıfır Atık” projesine destekGebze Belediyesi’nden “Sıfır Atık” projesine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:18
Öğle
13:11
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Haluk Eczanesi
Korfez
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Merkez Eczanesi
Basiskele
Sevil Eczanesi
Izmit
Kemal Eczanesi
Gebze
Melek Eczanesi
Izmit
Nalan Eczanesi
Derince
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kocaeli’de çiftçilere 9 bin gezen tavuk desteği

Kocaeli’de çiftçilere 9 bin gezen tavuk desteği

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Tatlıkuyu Vadisi 2. etabında çalışmalar sürüyor

Tatlıkuyu Vadisi 2. etabında çalışmalar sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.