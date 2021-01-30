Büyükşehirden dijital medya okuryazarlık atölyeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik Modelinin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan Bilgievleri ve Akademi Liselerde Dijital Medya Okuryazarlık Atölyesi ile öğrenci velilerine dijital medyanın kullanımı konusunda bilinç kazandıracak eğitim imkanı sunuluyor.

Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Dijital Okuryazarlık Atölyesi eğitimlerinde Prof. Dr. Uğur Batı eğitmenlik yapacak. Eğitimler yıl boyu sürecek. Veli grupları 3’er saatlik eğitimler alacak. Eğitim çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Dijital Medya Okuryazarlık derslerinde, veli grupları oluşturulacak. Dijital okuryazarlık sayesinde öğrenci velilerine güvenli internet kullanımının gereklerinin öğretilmesi amaçlanıyor. Atölye çalışmaları belirli bir müfredat üzerinden gerçekleştirilecek. Eğitim sonunda katılımcılara değerlendirme sınavı uygulanarak katılım sertifikası verilecek.

Bilinçli dijital medya kullanıcısı

Dijital Medya Okuryazarlık eğitimlerini tamamlayan veliler sonraki süreçte çocuklarının internette geçirdikleri zamanda bir dijital kimliğe sahip olduğunu unutmayacak. Aldıkları eğitimi çocuklarının faydası için kullanacak aileler çocuklarının eleştirel düşünme, empati yapabilme gibi düşünsel yöntemlerle dijital medyada iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilecek hale gelmesine destek olacak. Çocuğun yazacağı bir yorumdan, yapacağı bir sosyal medya paylaşımına kadar güvenli ve dikkatli bir internet kullanıcısı olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.

