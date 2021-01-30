YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Büyükşehirden dijital medya okuryazarlık atölyeleri

Büyükşehirden dijital medya okuryazarlık atölyeleri

30.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik Modelinin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan Bilgievleri ve Akademi Liselerde Dijital Medya Okuryazarlık Atölyesi ile öğrenci velilerine dijital medyanın kullanımı konusunda bilinç kazandıracak eğitim imkanı sunuluyor.Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Dijital Okuryazarlık Atölyesi eğitimlerinde Prof.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik Modelinin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan Bilgievleri ve Akademi Liselerde Dijital Medya Okuryazarlık Atölyesi ile öğrenci velilerine dijital medyanın kullanımı konusunda bilinç kazandıracak eğitim imkanı sunuluyor.
Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Dijital Okuryazarlık Atölyesi eğitimlerinde Prof. Dr. Uğur Batı eğitmenlik yapacak. Eğitimler yıl boyu sürecek. Veli grupları 3’er saatlik eğitimler alacak. Eğitim çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Dijital Medya Okuryazarlık derslerinde, veli grupları oluşturulacak. Dijital okuryazarlık sayesinde öğrenci velilerine güvenli internet kullanımının gereklerinin öğretilmesi amaçlanıyor. Atölye çalışmaları belirli bir müfredat üzerinden gerçekleştirilecek. Eğitim sonunda katılımcılara değerlendirme sınavı uygulanarak katılım sertifikası verilecek.
Bilinçli dijital medya kullanıcısı
Dijital Medya Okuryazarlık eğitimlerini tamamlayan veliler sonraki süreçte çocuklarının internette geçirdikleri zamanda bir dijital kimliğe sahip olduğunu unutmayacak. Aldıkları eğitimi çocuklarının faydası için kullanacak aileler çocuklarının eleştirel düşünme, empati yapabilme gibi düşünsel yöntemlerle dijital medyada iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilecek hale gelmesine destek olacak. Çocuğun yazacağı bir yorumdan, yapacağı bir sosyal medya paylaşımına kadar güvenli ve dikkatli bir internet kullanıcısı olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:19
İkindi
15:57
Akşam
18:22
Yatsı
19:44

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Alemdar Eczanesi
Izmit
Selam Eczanesi
Izmit
Atlas Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Demet Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Kocaeli’nde kumar oynayanlara polis baskını

Kocaeli’nde kumar oynayanlara polis baskını

Başkan Söğüt, Çamlıtepe esnafını ziyaret etti

Başkan Söğüt, Çamlıtepe esnafını ziyaret etti

Salgın için merak edilen sorular cevap buldu

Salgın için merak edilen sorular cevap buldu

Başkan Söğüt: "Paydaşlarımızın önerileri bizlere ışık tutuyor"

Başkan Söğüt: "Paydaşlarımızın önerileri bizlere ışık tutuyor"

İlimtepe’ye yaşam merkezi ve spor salonu

İlimtepe’ye yaşam merkezi ve spor salonu

İzmit Belediyesinden yapılandırma açıklaması

İzmit Belediyesinden yapılandırma açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.