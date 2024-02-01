Büyükşehirden Gazi’nin kente gelişinin yıl dönümüne özel gece

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 93. yıldönümü dolayısıyla muhteşem bir geceye imza atacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğu, Cumhuriyet’in doğuşunun destansı bir şekilde anlatıldığı dans koreografilerinden oluşan “Çanakkale’den Cumhuriyet’e Zafere Doğru” programı ile Denizlililer için sahne alacak. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda 4 Şubat 2024 Pazar günü saat 20.00’de düzenlenecek ücretsiz programa tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinin 93. yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir de sergi düzenleyecek. Bu kapsamda, Pamukkale Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin “Atatürk Resimleri” karma sergisi 04-08 Şubat 2024 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda beğeniye sunulacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 93 yıl önce Denizli’ye gelerek kenti gururlandırdığını söyledi. O günü aynı güzellik, şuur ve heyecanla yaşamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Başkan Zolan, tüm hemşehrilerini bu güzel programlara davet etti.



