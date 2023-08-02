Büyükşehir’den Güzelçamlı’da yaz konseri

Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterip kendilerini müzikle buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden oluşan orkestranın sahneye çıktığı gecede, Efe Dumancı en güzel şarkıları Güzelçamlılılar için söyledi. Gecede Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine, poptan arabeske kadar geniş bir repertuvar seslendirildi.

Bir sonraki “Yaz Konserleri” buluşması 3 Ağustos Perşembe akşamı Efeler’de Tekstil Park’ta gerçekleştirilecek. Konser saat 21.00’de başlayacak.

