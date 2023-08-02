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Büyükşehir’den Güzelçamlı’da yaz konseri

02.08.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın genelinde düzenlediği “Yaz Konserleri” etkinliği dün akşam Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir’den Güzelçamlı’da yaz konseri

Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterip kendilerini müzikle buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden oluşan orkestranın sahneye çıktığı gecede, Efe Dumancı en güzel şarkıları Güzelçamlılılar için söyledi. Gecede Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine, poptan arabeske kadar geniş bir repertuvar seslendirildi.

Bir sonraki “Yaz Konserleri” buluşması 3 Ağustos Perşembe akşamı Efeler’de Tekstil Park’ta gerçekleştirilecek. Konser saat 21.00’de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
06:06
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:24
Yatsı
21:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Gazi eczanesi
Efeler
Özlem eczanesi
Efeler
İde eczanesi
Cine
Toksözlü eczanesi
Germencik
Yağci eczanesi
Karacasu
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