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Büyükşehirden İdil Biret Konseri

MUĞLA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:19 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde düzenlenecek olan müzik festivalinin biletleri ücretsiz olarak Bodrum Liman Ofisi, Marmaris UKOME, MUSKİ, Fethiye Turizm ofisi, Milas Atatürk Spor Kompleksi ve Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği müzik festivalinde Dünyaca Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret sahne alacak.

Büyükşehirden İdil Biret Konseri

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde düzenlenecek olan müzik festivalinin biletleri ücretsiz olarak Bodrum Liman Ofisi, Marmaris UKOME, MUSKİ, Fethiye Turizm ofisi, Milas Atatürk Spor Kompleksi ve Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği müzik festivalinde Dünyaca Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret sahne alacak. İdil Biret Müzik Festivalinin bu yılki teması Beethoven’ın 250’inci doğum yıl dönümü 5 piyona konçertosu oluşturuyor.
20 Temmuz Pazartesi ve 23 Temmuz Perşembe günü Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşecek olan festivalde 20 Temmuz’da İdil Biret, Kemal Cem Yılmaz 23 Temmuz’da İdil Biret, Can Okan ve Buğra Yüksel sahne alacak. Dünyaca Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret’e Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşlik edecek. Festivalinin biletleri ücretsiz olarak Bodrum Liman Ofisi, Marmaris UKOME MUSKİ, Fethiye Turizm ofisi, Milas Atatürk Spor Kompleksi ve Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.

Büyükşehirden İdil Biret Konseri

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