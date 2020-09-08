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Büyükşehirden Kepez’de kavşak düzenlemesi

ANTALYA HABERLERİ  | 08.09.2020 13:15 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesi 75.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi ve 3805 sokak kesişimde yer alan kavşakta düzenleme çalışması başlattı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi ve 3805 Sokak kesişiminde yer alan dönel kavşak adası kaldırılıyor.
Proje kapsamında trafik akışını hızlandırmak adına kavşak kolları uzatılarak sığınma cepleri yapılacak. Ekipler, dönel adayı kaldırıp, kazı çalışmalarına başladı. 7 Eylül’de başlayan çalışmalar yaklaşık 10 günde tamamlanacak. Ayrıca düzenleme çalışması kapsamında trafik güvenliği açısından yol daraltma ve kısmi yol kapama işlemleri yapılacak. Yetkililer, sürücülerin trafik uyarı levhalarını dikkate alması konusunda uyarıda bulundu.

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