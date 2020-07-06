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Büyükşehir’den Marmaris’te 18 KM yol Çalışması

MUĞLA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Muğla genelinde yol çalışmalarına ara vermeden devam eden ve bugüne kadar 2 bin 569 kilometre yol çalışmasını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris’in Osmaniye-Bayır-Söğüt grup yolunda 18 km 2.kat sathi yol çalışmasını tamamladı.Muğla genelinde sorumluluk alanında 2 bin 348 km yol bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu yollara 1.kat, 2.kat sathi ve sıcak asfalt olmak üzere 2 bin 569 km yol çalışması yaptı.

Muğla genelinde yol çalışmalarına ara vermeden devam eden ve bugüne kadar 2 bin 569 kilometre yol çalışmasını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris’in Osmaniye-Bayır-Söğüt grup yolunda 18 km 2.kat sathi yol çalışmasını tamamladı.
Muğla genelinde sorumluluk alanında 2 bin 348 km yol bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu yollara 1.kat, 2.kat sathi ve sıcak asfalt olmak üzere 2 bin 569 km yol çalışması yaptı. Bugüne kadar bin 464 km 2.kat sathi, 885 km 1.kat sathi, 220 km sıcak asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi bunların yanında 167 kilometre yolunda bakım ve onarımını gerçekleştirdi.
Osmaniye Muhtarı Mehmet Şahin “ Mahallemizde suyumuz akıyor. Yollarımız yapıldı. Büyükşehir sayesinde daha iyi hizmet alıyoruz.Yol yapımı çalışmalarında sıcak altında ter döken tüm personele mahallem adına teşekkür ederim” dedi.
Bayır Mahallesi Muhtarı Arslan Eraslan “Turizm merkezi olan mahallemizde yolların yapılması bizleri mutlu etti. Yol demek medeniyet demektir. Yerli ve yabancı misafirlerimizi rahat ve daha güvenli yollarda ağırlayacağız” dedi.

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