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Büyükşehir’den tarıma sulama kanalları desteği

12.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz ilçesinin 7 mahallesinde 2020 yılında 45 bin 400 metre sulama kanalı temizliği, 3 bin 620 metre de sulama kanalı bakım onarımı gerçekleştirerek üreticilerin yanında oldu.Verimli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti olan Muğla’da hizmetleri ve projeleri ile her zaman üreticinin yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal sulama kanalları bakım, onarımı ve temizliği ile de üreticilere destek oluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz ilçesinin 7 mahallesinde 2020 yılında 45 bin 400 metre sulama kanalı temizliği, 3 bin 620 metre de sulama kanalı bakım onarımı gerçekleştirerek üreticilerin yanında oldu.
Verimli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti olan Muğla’da hizmetleri ve projeleri ile her zaman üreticinin yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal sulama kanalları bakım, onarımı ve temizliği ile de üreticilere destek oluyor. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da sulama kanalları bakımı öncesinde İl Özel İdareler tarafından yapılırken yapılan yeni düzenlemelerle bu görev hiçbir kuruma aktarılmadığından Büyükşehir Belediyesi üreticilerin mağdur olmaması için bu hizmeti il genelinde vermeye çalışıyor.
2020 yılında Köyceğiz İlçesi Hamit, Zaferler, Döğüşbelen, Yangı, Pınar, Balcılar, Yeşilköy olmak üzere toplam 7 mahallede Büyükşehir ekipleri 45 bin 400 metre sulama kanalı temizliği, 3 bin 620 metre sulama kanalı bakım onarım tamiratı yaptı. Ayrıca, kanallardan arazilere su iletiminin sağlanması için 23 adet tarla priz kapağı monte etti. Kurulduğu günden bugüne de Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz ilçesinde 191 bin 250 metre kanal temizliği, 35 bin 600 metre de kanal tamiratı gerçekleştirdi.
Başkan Gürün; “Tarımsal sulamada vahşi sulamanın önüne geçerek damlama ve yağmurlama yöntemlerine geçmeli, suyumuzun kıymetini bilmeliyiz”
Dünya’nın ve Türkiye’nin su konusunda önümüzdeki günlerde büyük bir sıkıntıya girebileceğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarımsal sulamanın da bu süreçten olumsuz etkilenebileceğini, üreten köylünün sulama kanalları konusunda yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Gürün; “Yaşam kaynağımız suyumuz insanlar için ne kadar önemliyse tarlada ürünü olan, bizlerin tükettiği ürünleri yetiştiren üreticilerimiz için de o kadar önemli. Dünya’yı ve ülkemizi ne yazık ki kısa bir zaman sonra su konusunda sıkıntılı günler beklemekte. Tüm kesimler tarafından tedbirler bir an önce alınmalı, suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız. Ülkemizde yer üstü ve yeraltı su kaynaklarının yaklaşık yüzde 74’ü tarımsal sulamada kullanılıyor. Tarımsal sulamada vahşi sulamanın önüne geçerek damlama ve yağmurlama yöntemlerine geçmeli, suyumuzun kıymetini bilmeliyiz. Merkezi hükümetin de bu konuda ciddi adımlar atması, vahşi sulama yerine modern yöntemler olan damlama ve yağmurlama uygulanmalıdır.”
Başkan Gürün, “Muğla ili genelinde bugüne kadar 667 bin 940 metre sulama kanalı temizliği, 77 bin 610 metre uzunluğunda kanal tamiratı yaptık”
Tarlasında ürünü olan üreticilerimiz de yağmurlar yağmadığında sulama yöntemiyle ürünlerini elde etmekte, sulama kanallarına ihtiyaç duymaktadır. Büyükşehir ailesi olarak üreticilerimizin her alanda yanında olduğumuz gibi sulama kanalları temizliği, bakım ve onarımı konularında da yanlarında olmaya devam ediyoruz. Muğla ili genelinde bugüne kadar 667 bin 940 metre sulama kanalı temizliği, 77 bin 610 metre uzunluğunda kanal tamiratı yaptık. Bereketli toprakları, başat ürünleri ile Muğlamız tarımda söz sahibi olmaya devam edecek” dedi.

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