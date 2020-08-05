Büyükşehir’den üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olan üniversite adaylarına ‘’Ücretsiz YKS Tercih Danışmalığı’’ hizmeti veriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı olup, üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilere doğru tercih yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı organizasyonuyla 75. Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştiren ücretsiz danışmanlık hizmeti, deneyimli rehber öğretmenler tarafından veriliyor. Rehber öğretmenler, alternatifi bol bir liste oluştururken, hedeflenen bölüm ile ortak özelliklere sahip başka bölümlerin de tercihler arasında yer almasını tavsiye ediyor. Öğrencilerin beşeri özellikleri ile birlikte ilgi ve hedeflerini de dinleyen rehber öğretmenler, öğrencilere gitmek istedikleri okulları ziyaret etmelerini, ilgilendikleri bölümlerle ilgili bilgiler edinmelerini öneriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi’nde ayrıca meslek ve bölüm tanıtımı ile ilgili de danışmanlık hizmeti aktarılıyor. Söz konusu hizmet Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Dr. İsmail Güneş tarafından veriliyor.

Böyle bir hizmet sunduğu için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür eden Mehmet Ali Korkmaz , ‘’Burada çok faydalı bilgiler aldım, yeni açılan üniversiteler hakkında bilgi edindim. Bunların sıralamaları belli değil, kendi sırlamama yakın yerler hakkında bilgilendirildim. Tüm üniversite adaylarına tavsiye ederim, tercih yapmasalar bile gelip mutlaka bilgi almaları lazım’’ dedi.

Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmetinden yararlanmadan önce tercihlerle ilgili bazı yanlış düşüncelerinin olduğunu dile getiren Nisa Nur da, eğitmenlerin yönlendirmeleri ve tavsiyeleri ile yanlışlarını düzeltme imkanı bulduğunu söyledi. Deneyimli rehber öğretmenler eşliğinde kendi isteklerine göre akılcı ve doğru tercih yapma olanağına ulaştıklarını söyleyen öğrenci ve veliler, kendilerine tanınan bu hizmetten dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti.

Pandemi döneminde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak, 75 Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleşen ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmetinden 4-5-6-7 Ağustos tarihlerinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında tüm öğrenciler faydalanabilecek.

