YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Büyükşehir’den üreticiye tarımsal sulamada büyük destek

Büyükşehir’den üreticiye tarımsal sulamada büyük destek

MUĞLA HABERLERİ  | 25.02.2020 17:17 | Son Güncelleme

Muğla’da nüfusun yüzde 60’ının kırsalda yaşaması ve tarımsal üretimin yaygın olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma ve üreticiye desteği devam ediyor.

Muğla’da nüfusun yüzde 60’ının kırsalda yaşaması ve tarımsal üretimin yaygın olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma ve üreticiye desteği devam ediyor. Tarımsal kalkınma ve üreticinin toprağında kalması için hizmet ve projeler üreten Büyükşehir Belediyesi üreticinin ürünü için can suyu olan tarımsal sulamanın devam etmesi için sulama kanallarını temizliyor ve tamir ediyor. İl genelinde 141 mahallede 534 bin metre tarımsal sulama kanalı temizliği, 75 bin metre tarımsal sulama kanalı tamiratı yapıldı.
Başkan Gürün; “Verimli topraklarıyla Muğla üretecek, üretici kazanacak, Muğla kalkınacak”
Tarımın, üretimin her geçen gün kıymetinin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün üreten, ürettiğinin karşılığını alan, yaşadığı şehre ve ülkesine katma değer kazandıran bir Muğla için çalıştıklarını söyledi.
Başkan Gürün; “Muğla yüzde 60 nüfusu kırsalda yaşayan, sanılanın aksine sadece turizm kenti olmayan, başat ürünleri ile tarımsal üretimden büyük gelir elde eden bir şehir. 6360 sayılı Büyükşehir kanunundan sonra tarımsal sulama kanalları konusunda belirsiz bir sürece girildi. Devir tasfiye ve paylaştırma komisyonunda yaşanan belirsizlik sürecinde üreticimizin mağdur olmaması için Büyükşehir olarak tarımsal sulama konusunda çalışma başlattık. Tarımsal üretimin can suyu olan sulama kanallarının tamiratını ve temizliğini yapıyor, üreticimizin toprağını sulayarak daha fazla ürün almasını sağlıyoruz. Verimli topraklarıyla Muğla üretecek, üretici kazanacak, Muğla kalkınacak.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Muğla Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:37
Öğle
13:25
İkindi
16:32
Akşam
19:02
Yatsı
20:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Aktar Eczanesi
Merkez
Aktar Eczanesi
Merkez
Daş Eczanesi
Merkez
Daş Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Zeytinyağı hırsızı polisin dikkati sayesinde yakalandı

Zeytinyağı hırsızı polisin dikkati sayesinde yakalandı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.