Büyükşehir’den üreticiye tarımsal sulamada büyük destek

Muğla’da nüfusun yüzde 60’ının kırsalda yaşaması ve tarımsal üretimin yaygın olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma ve üreticiye desteği devam ediyor. Tarımsal kalkınma ve üreticinin toprağında kalması için hizmet ve projeler üreten Büyükşehir Belediyesi üreticinin ürünü için can suyu olan tarımsal sulamanın devam etmesi için sulama kanallarını temizliyor ve tamir ediyor. İl genelinde 141 mahallede 534 bin metre tarımsal sulama kanalı temizliği, 75 bin metre tarımsal sulama kanalı tamiratı yapıldı.

Başkan Gürün; “Verimli topraklarıyla Muğla üretecek, üretici kazanacak, Muğla kalkınacak”

Tarımın, üretimin her geçen gün kıymetinin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün üreten, ürettiğinin karşılığını alan, yaşadığı şehre ve ülkesine katma değer kazandıran bir Muğla için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Gürün; “Muğla yüzde 60 nüfusu kırsalda yaşayan, sanılanın aksine sadece turizm kenti olmayan, başat ürünleri ile tarımsal üretimden büyük gelir elde eden bir şehir. 6360 sayılı Büyükşehir kanunundan sonra tarımsal sulama kanalları konusunda belirsiz bir sürece girildi. Devir tasfiye ve paylaştırma komisyonunda yaşanan belirsizlik sürecinde üreticimizin mağdur olmaması için Büyükşehir olarak tarımsal sulama konusunda çalışma başlattık. Tarımsal üretimin can suyu olan sulama kanallarının tamiratını ve temizliğini yapıyor, üreticimizin toprağını sulayarak daha fazla ürün almasını sağlıyoruz. Verimli topraklarıyla Muğla üretecek, üretici kazanacak, Muğla kalkınacak.” dedi.