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Büyükşehir’den vatandaşlara hijyen seti

ERZURUM HABERLERİ  | 02.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınıyla mücadelede yeni normale geçiş süreci devam ederken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi de, tedbiri elden bırakmıyor.

Covid-19 salgınıyla mücadelede yeni normale geçiş süreci devam ederken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi de, tedbiri elden bırakmıyor. Türkiye’de pozitif vaka sayısı her geçen gerilerken, virüsün etkisini henüz kaybetmemiş olması sebebiyle hayati önem taşıyan bireysel korunma yöntemlerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların virüse karşı korunabilmeleri amacıyla hazırlanan hijyen setlerinin dağıtımını sürdürürken, halkı bu süreçte de bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. İçerisinde dezenfektandan kolonyaya, maskeden ıslak mendile varıncaya kadar bireysel korunmayı sağlayacak temizlik ürünlerinin bulunduğu hijyen setlerini vatandaşlara dağıtan ekipler, sık sık sosyal mesafe ve maske hatırlatmasında da bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, salgınla mücadele çok verimli bir dönemi geride bıraktıklarını vurgulayarak, “Yeni normale dönüş başladı, ancak virüsün halen daha etkin olduğunu unutmamalıyız” dedi.
Başkan Sekmen: “Bireysel tedbirler çok önemli”
Türkiye’de salgınla mücadelenin başarıyla sonuçlanmış olmasında bireysel tedbirlerin de önemli bir faktör olduğunu anlatan Başkan Sekmen, “Erzurum’da da bu manada oldukça yüksek bir standart yakaladık. Devletimizin aldığı tedbirlere ilaveten halkımız da bireysel korunmaya büyük özen gösterdi ve süreci ciddiyetle yönetti” dedi. Aynı hassasiyetin salgından sonraki yeni normalleşme döneminde de gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Sekmen, bu doğrultuda hazırladıkları hijyen setlerini vatandaşların istifadesine sunmaya devam ettiklerini dile getirdi. Başkan Sekmen, “Ekiplerimiz, içerisinde salgınla mücadele için gerekli her türlü malzemenin bulunduğu hijyen setlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor. İlaveten halkımızı hem salgınla mücadele yöntemleri ve hem de yeni döneme dair bilgilendiriyor, uymaları gereken kuralları sürekli hatırlatıyoruz. Türkiye’deki vaka sayısı sıfır oluncaya kadar bu mücadeleyi büyük bir titizlik ve kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

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