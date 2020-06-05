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Büyükşehir’den yatalak hastalar için yatak ihalesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.06.2020 12:45 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yatağa bağımlı hastaların ihtiyacı olan elektrikli hasta yatağı karyolası için elektronik ortamda ihale gerçekleştirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hasta vatandaşların dertlerine derman olmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yatağa bağımlı hastaların ihtiyacı olan elektrikli hasta yatağı karyolası için elektronik ortamda ihale gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hasta vatandaşların dertlerine derman olmaya devam ediyor. Evinde yatalak olarak yaşayan hasta vatandaşların daha rahat hareket edebilmesi için elektrikli karyola yatağına ihtiyaç duyabiliyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda şartları sağlayan vatandaşlara ücretsiz olarak hasta yatağı hizmeti sunuyor. Vatandaşların büyük memnuniyet duyduğu hizmet için yeni bir elektronik ihale gerçekleştirildi.
Bu kapsamda hizmetin ilk başladığı tarih olan 2017 Ekim ayından itibaren toplamda hasta vatandaşlara 3 bin 169 elektrikli hasta karyolası verildi. 2019 yılında bu rakam bin 566’ya ulaştı.
Yıllardır elektrikli hasta karyolası ve hasta yatağı hizmetini, yatalak hasta vatandaşlarına ücretsiz sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetin devam edebilmesi için ihale gerçekleştirdi. Elektronik ortamda yapılan ihaleye bir firma teklif sundu. 300 adet elektrikli hasta karyolası ve bin 200 adet hasta yatağı için yapılan elektronik ihaleye katılan firma 684 bin 300 TL teklif verdi.

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