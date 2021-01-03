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Büyükşehir’e çevre ödülü

ANTALYA HABERLERİ  | 03.01.2021 12:01 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi 23’üncü Çevre Hizmet Ödülleri değerlendirmesinde ‘2019 yılı Antalya Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 23’üncü Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri değerlendirme süreci tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi 23’üncü Çevre Hizmet Ödülleri değerlendirmesinde ‘2019 yılı Antalya Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.
Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 23’üncü Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri değerlendirme süreci tamamlandı. Değerlendirme sonunda, uluslararası kuruluşlar tarafından hibe alan projeler; çevre eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları; yenilikçi peyzaj çalışmalarından dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘2019 yılı Antalya Ölçeği (Kamu Kurumu) Çevre Hizmet Ödülü’ne layık görüldüğü bildirdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya’yı çevre dostu kent yapmak hedefiyle çevre ve doğa dostu projelerimize devam edeceğiz. Ödülün alınmasında emek veren ve bu önemli ödüle layık gören herkese teşekkür ederiz” dedi.
2019 yılı Antalya Ölçeği (Kamu Kurumu) Çevre Hizmet Ödülü’nün, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından belirlenecek tarihteki bir törenle taktim edileceği açıklandı.

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