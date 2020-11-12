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Büyükşehir’in 2021 yılı bütçesi belli oldu

AYDIN HABERLERİ  | 12.11.2020 18:00 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 830 milyon TL olarak belirlendi.Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleşti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 830 milyon TL olarak belirlendi.
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleşti. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 43 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 2021 yılı bütçelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 830 milyon TL oldu.

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