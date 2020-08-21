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Büyükşehirin 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları

ANTALYA HABERLERİ  | 21.08.2020 12:51 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiği Meltem Bulvarı-100. Yıl Bulvarı arasında kalan kısmın doğu aksına (Eğitim Araştırma Hastanesi önü) sıcak asfalt döküldü, ray montajı da hastane kavşağına kadar geldi.
Varsak’ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde Meltem Bulvarı-100. Yıl Bulvarı arasında kalan kısmın doğu aksında (Eğitim Araştırma Hastanesi önü) çalışmalar hızla sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları kapsamında Tarık Akıltopu Caddesi’nin doğu aksında yer alan Eğitim Araştırma Hastanesi önünde asfalt dökümü çalışması gerçekleştirildi. Ekipler 1800 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki yolda yaklaşık 550 ton sıcak asfalt kullandı. İş makineleri ve ekiplerin yoğun çalışması sonrasında asfaltlanan yolun, bordür çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde trafiğe açılması hedefleniyor. Raylı sistemin geçeceği alanda da çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.
Raylar hastane kavşağına geldi
Meltem Bulvarı boyunca devam eden 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde ray imalatı Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağına kadar ulaştı. Yoğunlaşan çalışmalarda rayların yönü hastane kavşağından Tarık Akıltopu Caddesi (Eğitim Araştırma Hastanesi önü) tarafına dönmeye başladı. Yetkililer, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini, Ağustos ayı sonuna doğru rayların Falez Kavşağı’na ulaşacağını ifade etti.

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