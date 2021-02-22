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Büyükşehirin Balbey Projesi Kent Konseyi İmar Grubu’na anlatıldı

22.02.2021 12:55 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’nde gelinen son durumu meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmayı sürdürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’nde gelinen son durumu meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmayı sürdürdü. Ortak akılla şekillenen proje Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu üyelerine anlatıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in en önem verdiği projelerin başında gelen tarihi Balbey Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Her aşaması Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları ile hayata geçirilen ve ortak akılla şekillendiren Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi ilgili meslek odaları ve STK’lara anlatılarak, görüş ve önerileri alınıyor.
Kent Konseyi’nin görüşleri alındı
Balbey Projesi’nde gelinen son nokta hakkında Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu üyelerine genel bilgilendirme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Alper Gökçay ve Kent Estetiği Daire Başkanı Barış Soykam’ın yer aldığı toplantıya Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkanı ve Şehir Plancıları Odası Başkanı Ebru Manavoğlu ile Kent Konseyi İmar Planlama Çalışma Grubu üyeleri katıldı. Alper Gökçay, toplantıda teknik bir sunum gerçekleştirerek projeyi anlattı. Kent Konseyi üyelerinin proje hakkında görüşleri dinlendi. Toplantıda dile getirilen görüş ve taleplerinin projeye yansıtılması yönünde fikir alışverişi yapıldı.
Başkan Danışmanı Alper Gökçay, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi ANTEPE İnşaat A.Ş. tarafından yürütülen ve Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’ni ilgili
meslek örgütü, sivil toplum kuruluşları ve Balbey sakinleri ile birlikte şekillendirmeye devam ettiklerini söyledi.

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