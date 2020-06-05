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Büyükşehir’in göllüce mesaisi noktalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.06.2020 12:50 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ulaşım ağına güç kazandıracak GAZİRAY çalışmaları nedeniyle Göllüce Mahallesi’nde daralan yol genişletilerek sıcak asfalt serimi yapıldı.Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle şehir merkezinde sakinleşen trafiği fırsat bilinerek hızlandırılan altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ulaşım ağına güç kazandıracak GAZİRAY çalışmaları nedeniyle Göllüce Mahallesi’nde daralan yol genişletilerek sıcak asfalt serimi yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle şehir merkezinde sakinleşen trafiği fırsat bilinerek hızlandırılan altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda GAZİRAY mesaisinden dolayı Şehitkamil ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi’nde bulunan 25058 nolu sokakta daralan yol, 13 metre genişletilip bin metre uzunluğunda imar yolu açılarak asfalt çalışması tamamlandı, bölgede bin 650 ton asfalt kullanıldı.
Göllüce Mahallesi’nde yapımı noktalanan çalışmalar çerçevesinde bölgenin anayol ulaşım problemi uzun vadeli olarak çözüme kavuşturuldu, trafik akışı hızlı ve güvenli hale getirilmiş oldu. Ayrıca genişletilen yol, Karaoğlan, Güzelyurt, Girne, Umut ve Çıksorut mahalleleri için de büyük fayda sağlayacak.
1 Haziran itibariyle geçilen yeni normalleşme süreci çerçevesinde mahalle ziyaretlerine devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de çalışmaları yerinde görmek amacıyla ilk durağı Göllüce Mahallesi olmuştu. Şahin, bölgedeki asfalt çalışması hakkında bilgi alıp mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinlemişti.

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Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Koru Eczanesi
Sehitkamil
Zer Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Tiryaki Eczanesi
Sahinbey
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