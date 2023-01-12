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Büyükşehir’in kameraları ile dünya Kayseri’yi izliyor

12.01.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediyesi kameraları ile kadim kent Kayseri, dünyanın izlediği şehir oldu.

Büyükşehir’in kameraları ile dünya Kayseri’yi izliyor

Bu çerçevede Türkiye’nin dört bir şehrinin yanı sıra Almanya, Hollanda, Polonya, Fransa ve ABD gibi ülkeler de Kayseri’yi izlerken, Büyükşehir kameralarını sadece 2 ayda 424 bin 375 kişi izledi.
Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi’nin her geçen gün sayısını arttırdığı turistik kameraları ile şehrin kendine has özelliklerini ve benzersiz güzelliklerini dünyaya yansıtıyor.

Her geçen gün sayısı arttırılan kameralar ile Kayseri dünyaya açılıyor
Kayseri’yi dünyaya tanıtmak için başta kayak turizmi olmak üzere her türlü sosyal etkinlikler ve projeleri gerçekleştiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarına yerleştirdiği turistik kameralarla Kayseri’yi, canlı yayın ile şehir ve ülke dışındaki hemşehrileri başta olmak üzere tüm dünyaya sunuyor.

78 ADET TURİSTİK CANLI YAYIN KAMERASI

Şehrin turistik ve önemli noktalarına yerleştirilen 78 adet canlı yayın kamerası ile uzaktan takip imkânı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi, ‘şehir merkezi’, ‘trafik’ ve ‘Erciyes’ kategorilerinde yer alan kameraları sayesinde dünyaya açtı.

DÜNYANIN GÖZÜ KAYSERİ’DE

2022 yılının Kasım-Aralık aylarını içeren süreçte tespit edilen bilgilere göre Türkiye’de 74 bin 245 kişi, Almanya’da 3 bin 900, Hollanda’da 2 bin 584, Fransa’da 558, Avusturya’da 464, Belçika’da 469, Polonya’da 339 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 181, İngiltere’de 137 ve Çin’de 7 kişi olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcılar Kayseri’yi izledi. Türkiye’de ise Kayseri’nin yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Antakya ve Gaziantep gibi şehirler olmak üzere ülkenin dört bir yanından kullanıcı Kayseri’yi canlı yayınlarla takip etti.

2 AYDA YARIM MİLYONLUK İZLENME

2022 yılı Kasım-Aralık aylarını içeren yaklaşık 2 aylık zaman diliminde Büyükşehir Belediyesi turistik canlı yayın kameraları ile Kayseri’de, 424 bin 375 izlenme gerçekleşti. Kayseri’de en fazla izlenme yaşanan kamera Cumhuriyet Meydanı 2 olurken, onu Erciyes’teki Tekir kızak alanı kamerası takip etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘tv.kayseri.bel.tr’ adresli web sitesi ile Kayseri’nin dünyaya açılan penceresi olan turistik canlı kamera hizmeti, 7 gün 24 saat canlı olarak sunuluyor.

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