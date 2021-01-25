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Büyükşehir’in kar timleri kırsalda da iş başında

25.01.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele timleri, kırsalda da çetin kış şartlarına adeta meydan okuyor.İl genelinde 1500 personel ve 1000 araçla karla mücadeleyi yürüten ekipler, 1335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 6 bin 200 kilometrelik yol ağında canla başla görev yapıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele timleri, kırsalda da çetin kış şartlarına adeta meydan okuyor.
İl genelinde 1500 personel ve 1000 araçla karla mücadeleyi yürüten ekipler, 1335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 6 bin 200 kilometrelik yol ağında canla başla görev yapıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kent merkezinde olduğu gibi kar timlerimiz kırsalda da cansiperane görev yapıyor” dedi.
“Kırsalda gerçekleştirilen yol açma çalışmalarında ekiplerimiz ayrıca hasta kurtarma çalışmalarına da destek veriyor” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’mız bir ayda çetin kış şartlarında yolda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardı. Yine yolma açma çalışmalarında 12 ayrı vakaya müdahale ederek yolda mahsur kalan hastalarımızı kurtararak sağlık kuruluşlarımıza ulaştırdık. Ekiplerimiz Horasan Hızardere Mahallesi, Tekman Yiğiter ve Gözlüce Mahalleleri, Köprüköy Sarıtaş, Ağakom ve Topçu Mahalleleri, Çat Saltaş Mahallesi, Karayazı Yiğityolu Mahallesi, Karaçoban Kopal ve Hacılar Mahallelerinde hastaların imdadına yetişti.”
Başkan Sekmen, vatandaşların karla mücadeleye ilişkin olası bir durumda 444 16 25 numaralı çağrı merkezini arayabileceğini de sözlerine ekledi.

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