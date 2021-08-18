YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklu olan Mustafa Okşen'in cenazesi defnedildi

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklu olan Mustafa Okşen'in cenazesi defnedildi

18.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okşen'in ön otopsi raporunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğinin belirlendiği belirtildi

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin, "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Okşen'in cenazesi defnedildi.

Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutukluyken yaşamını yitiren Mustafa Okşen (39) için merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Okşen'in cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

- Ön otopsi raporu, kalp krizi

Okşen'in ön otopsi raporunda kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiği belirtildi.

Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen (39), dün fenalaşmış, cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Okşen, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Temmuz'da olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara yardım ettikleri iddiasıyla Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklanmıştı.

Büyükşen çifti cinayetinde

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Komşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmişKomşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmiş
Konya'da tıra çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıKonya'da tıra çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:31
Sabah
06:01
Öğle
12:59
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:10

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Bakır Eczanesi
Karatay
Kumköprü Eczanesi
Karatay
Akdoğan Eczanesi
Selcuklu
İpek Eczanesi
Selcuklu
Özdemir Eczanesi
Selcuklu
Sare Eczanesi
Selcuklu
Tanyeli Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.