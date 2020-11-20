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Buz hokeyinde liglere ara verildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.11.2020 16:05 | Son Güncelleme

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Kadınlar Ligi ve Intercity Süper Ligi’ne covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Aralık tarihine kadar ara verildiğini duyurdu.

Buz hokeyinde liglere ara verildi

Önceliklerinin sağlık olduğunu belirten Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 2020-2021 sezonunda katılacağımız tüm kategorilerdeki dünya şampiyonalarını Covid-19 nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Son günlerde erkek takımlarına uyguladığımız testlerde sporcu, antrenör ve yöneticilerimizdeki vaka artışı nedeniyle bu kararı aldık ve tedbiren kadın ligimize de ara veriyoruz. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda sporcu sağlığını gözeterek kararlar almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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