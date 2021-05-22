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Buz Pateni Short Track Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

22.05.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buz Pateni Short Track Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında bulunan Short Track (Kısa Kulvar) Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki şampiyonaya, Short Track Federasyon Kupası organizasyonlarında kategorilerine göre ilk 8'e giren 54'ü kadın, 117 sporcu katılıyor.

Senior, junior A, B, C, D, E, F ve G kategorilerinde sporcular, bugün ve yarın derece elde edebilmek için yarışacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen müsabakalarda tesise girişler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü ve ateş ölçümüyle sağlandı.

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