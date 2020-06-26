Buzdolabı temizliği meğer çok kolaymış! Limon, sirke ve karbonat ile...

Buzdolabında yemek artıkları sebebiyle oluşan kirler anında temizlenmediği zaman daha sonra uğraştırıcı olabiliyor. Bunun gibi problemler yaşamamak için haftada 1 kez olacak şekilde buzdolabı temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Hem de çok fazla uğraşmadan! İşte tüm pratik yöntemleriyle buzdolabı temizliği...
1) BUZDOLABINI YÜKLERİNDEN KURTARIN
Buzdolabının fişini çekin ve buzdolabında bulunan malzemeleri dışarıya çıkarın. Buzdolabınız için kullandığınız örtüler varsa bunları da kaldırmayı ihmal etmeyin. Boş bir alanda temizlik yapmak gibisi yok değil mi?
2) KABA TEMİZLİK!
Eğer buzdolabının içinde çeşitli döküntüler varsa bunları bir bez yardımıyla önden temizleyin. Bu şekilde kalıcı lekeleri temizlemek daha kolay olacak!
3) İNATÇI KİRLERİ YUMUŞATMA VAKTİ
Buzdolabı temizliğini uzun bir süre ihmal ettiyseniz çok sayıda inatçı lekeyle karşılaşabilirsiniz. Fakat korkmayın! Size önereceğimiz bu yöntemle buzdolabında oluşan kalıcı kirlerden kolaylıkla kurtulabileceksiniz. Nasıl mı? Bulaşık makinesi parlatıcısı ile!
Bir kabın içerisine sıcak su ve bulaşık makinesi parlatıcısı ekleyin.
Lekelerin üzerine de bir miktar bulaşık makinesi parlatıcısı gezdirebilirsiniz.
Bulaşık süngerini hazırladığınız karışımla ıslatarak inatçı lekeleri ovmaya başlayın.
Sıcak su ve bulaşık makinesi parlatıcısı sayesinde kirlerin ne kadar çabuk çözüldüğüne inanamayacaksınız!
4) MİKROPLARI YOK EDİN!
Çamaşır suyu ve bulaşık deterjanını bir bulaşık süngeri yardımıyla köpürterek buzdolabına uygulayın.
Daha sonra bir bez yardımıyla birkaç kez durulayın.
İşlem sonunda bembeyaz ve tertemiz buzdolabına merhaba deyin!
5) LİMONUN GÜCÜNÜ KEŞFEDİN!
Limon, ev temizliğinde kullanılan en etkili maddelerden biri. İçerdiği asit sayesinde lekeler üzerinde oldukça etkili olan limonu buzdolabı temizliğinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Limon ve karbonatı karıştırarak macun haline getirin ve bir sünger yardımıyla lekeleri ovun.
Daha sonra bir bez yardımıyla durulama işlemini gerçekleştirin.
Ayrıca buzdolabı temizliğinin son kısmında limon, sirke ve su karışımı ile buzdolabında mükemmel parlaklık elde edebilirsiniz! Tek yapmanız gereken bu üç malzemeyi karıştırarak bir bez yardımı ile buzdolabının içini ve dışını silmek.
6) KÖTÜ KOKULARA VEDA ZAMANI
Limon, karbonat ve sirke buzdolabında oluşan kötü kokudan kurtulmanızı sağlayacaktır.
Bunun yanı sıra günlük kullanımlarda buzdolabının içine küçük bir kapta karbonat yerleştirin. Karbonat buzdolabında oluşan kötü kokuyu yok edecek ve buzdolabının içerisinde bulunan kokuların birbirine karışmasını önleyecektir.
7) BUZDOLABI TEMİZLİĞİNDE VAKİT KAYBETMEMEK İÇİN...
Bir sonraki temizlikte çok fazla vakit kaybetmemek için kaydırmaz dolap içi örtüleri kullanabilirsiniz. Kullanacağınız bu örtüler yardımıyla buzdolabında oluşacak inatçı lekelerin önüne geçebilirsiniz.
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