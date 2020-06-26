Buzdolabı temizliği meğer çok kolaymış! Limon, sirke ve karbonat ile...

Buzdolabında yemek artıkları sebebiyle oluşan kirler anında temizlenmediği zaman daha sonra uğraştırıcı olabiliyor. Bunun gibi problemler yaşamamak için haftada 1 kez olacak şekilde buzdolabı temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Hem de çok fazla uğraşmadan! İşte tüm pratik yöntemleriyle buzdolabı temizliği...

1) BUZDOLABINI YÜKLERİNDEN KURTARIN

Buzdolabının fişini çekin ve buzdolabında bulunan malzemeleri dışarıya çıkarın. Buzdolabınız için kullandığınız örtüler varsa bunları da kaldırmayı ihmal etmeyin. Boş bir alanda temizlik yapmak gibisi yok değil mi?

2) KABA TEMİZLİK!

Eğer buzdolabının içinde çeşitli döküntüler varsa bunları bir bez yardımıyla önden temizleyin. Bu şekilde kalıcı lekeleri temizlemek daha kolay olacak!

3) İNATÇI KİRLERİ YUMUŞATMA VAKTİ

Buzdolabı temizliğini uzun bir süre ihmal ettiyseniz çok sayıda inatçı lekeyle karşılaşabilirsiniz. Fakat korkmayın! Size önereceğimiz bu yöntemle buzdolabında oluşan kalıcı kirlerden kolaylıkla kurtulabileceksiniz. Nasıl mı? Bulaşık makinesi parlatıcısı ile!