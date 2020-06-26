YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Buzdolabı temizliği meğer çok kolaymış! Limon, sirke ve karbonat ile...

Buzdolabı temizliği meğer çok kolaymış! Limon, sirke ve karbonat ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Buzdolabı, içerisinde bulunan yiyecekler sebebiyle çok çabuk kirleniyor. Yiyeceklerin tazeliğini ve sağlığını korumak için buzdolabını sık sık kötü kokulardan ve çeşitli mikroplardan arındırmak gerekiyor. Peki ama nasıl? Buzdolabı temizliğini nasıl yapmalısınız? Buzdolabı temizliği sırasında nelere dikkat etmelisiniz? İşte tüm bu soruların cevabı...

Buzdolabı temizliği meğer çok kolaymış! Limon, sirke ve karbonat ile...

Buzdolabında yemek artıkları sebebiyle oluşan kirler anında temizlenmediği zaman daha sonra uğraştırıcı olabiliyor. Bunun gibi problemler yaşamamak için haftada 1 kez olacak şekilde buzdolabı temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Hem de çok fazla uğraşmadan! İşte tüm pratik yöntemleriyle buzdolabı temizliği...

1) BUZDOLABINI YÜKLERİNDEN KURTARIN

Buzdolabının fişini çekin ve buzdolabında bulunan malzemeleri dışarıya çıkarın. Buzdolabınız için kullandığınız örtüler varsa bunları da kaldırmayı ihmal etmeyin. Boş bir alanda temizlik yapmak gibisi yok değil mi?

2) KABA TEMİZLİK!

Eğer buzdolabının içinde çeşitli döküntüler varsa bunları bir bez yardımıyla önden temizleyin. Bu şekilde kalıcı lekeleri temizlemek daha kolay olacak!

3) İNATÇI KİRLERİ YUMUŞATMA VAKTİ

Buzdolabı temizliğini uzun bir süre ihmal ettiyseniz çok sayıda inatçı lekeyle karşılaşabilirsiniz. Fakat korkmayın! Size önereceğimiz bu yöntemle buzdolabında oluşan kalıcı kirlerden kolaylıkla kurtulabileceksiniz. Nasıl mı? Bulaşık makinesi parlatıcısı ile!

Bir kabın içerisine sıcak su ve bulaşık makinesi parlatıcısı ekleyin.
Lekelerin üzerine de bir miktar bulaşık makinesi parlatıcısı gezdirebilirsiniz.
Bulaşık süngerini hazırladığınız karışımla ıslatarak inatçı lekeleri ovmaya başlayın.
Sıcak su ve bulaşık makinesi parlatıcısı sayesinde kirlerin ne kadar çabuk çözüldüğüne inanamayacaksınız!

4) MİKROPLARI YOK EDİN!

Çamaşır suyu ve bulaşık deterjanını bir bulaşık süngeri yardımıyla köpürterek buzdolabına uygulayın.
Daha sonra bir bez yardımıyla birkaç kez durulayın.
İşlem sonunda bembeyaz ve tertemiz buzdolabına merhaba deyin!

5) LİMONUN GÜCÜNÜ KEŞFEDİN!

Limon, ev temizliğinde kullanılan en etkili maddelerden biri. İçerdiği asit sayesinde lekeler üzerinde oldukça etkili olan limonu buzdolabı temizliğinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Limon ve karbonatı karıştırarak macun haline getirin ve bir sünger yardımıyla lekeleri ovun.
Daha sonra bir bez yardımıyla durulama işlemini gerçekleştirin.
Ayrıca buzdolabı temizliğinin son kısmında limon, sirke ve su karışımı ile buzdolabında mükemmel parlaklık elde edebilirsiniz! Tek yapmanız gereken bu üç malzemeyi karıştırarak bir bez yardımı ile buzdolabının içini ve dışını silmek.

6) KÖTÜ KOKULARA VEDA ZAMANI

Limon, karbonat ve sirke buzdolabında oluşan kötü kokudan kurtulmanızı sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra günlük kullanımlarda buzdolabının içine küçük bir kapta karbonat yerleştirin. Karbonat buzdolabında oluşan kötü kokuyu yok edecek ve buzdolabının içerisinde bulunan kokuların birbirine karışmasını önleyecektir.

7) BUZDOLABI TEMİZLİĞİNDE VAKİT KAYBETMEMEK İÇİN...

Bir sonraki temizlikte çok fazla vakit kaybetmemek için kaydırmaz dolap içi örtüleri kullanabilirsiniz. Kullanacağınız bu örtüler yardımıyla buzdolabında oluşacak inatçı lekelerin önüne geçebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Kahvenin bu faydalarını daha önce hiç duymadınız! Her gün 1 fincan içtiğinizde…Kahvenin bu faydalarını daha önce hiç duymadınız! Her gün 1 fincan içtiğinizde…
Yaz akşamlarına en çok o yakışırYaz akşamlarına en çok o yakışır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da arabayı kazanan belli oldu!

Survivor'da arabayı kazanan belli oldu!

Survivor finali için Acun Ilıcalı'ya şaşırtan teklif!

Survivor finali için Acun Ilıcalı'ya şaşırtan teklif!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Alişan'dan trafik kazası sonrası ilk paylaşım: Kendi canını hiçe sayarak...

Alişan'dan trafik kazası sonrası ilk paylaşım: Kendi canını hiçe sayarak...

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Eğer bunları yapmazsanız kızartmalarınız çok yağ çekebilir!

Eğer bunları yapmazsanız kızartmalarınız çok yağ çekebilir!

İlginizi Çekebilir

Lezzeti olay karamelli, elmalı Fransız turtası tarifi

Lezzeti olay karamelli, elmalı Fransız turtası tarifi

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diş macununun bu kullanım alanına çok şaşıracaksınız! O eşyayı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor...

Diş macununun bu kullanım alanına çok şaşıracaksınız! O eşyayı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor...

5 dakikada mutfak dolaplarındaki yağlardan kurtulun! Sirke ve bulaşık deterjanı ile...

5 dakikada mutfak dolaplarındaki yağlardan kurtulun! Sirke ve bulaşık deterjanı ile...

Eğer bunları yapmazsanız kızartmalarınız çok yağ çekebilir!

Eğer bunları yapmazsanız kızartmalarınız çok yağ çekebilir!

Kahvenin bu faydalarını daha önce hiç duymadınız! Her gün 1 fincan içtiğinizde…

Kahvenin bu faydalarını daha önce hiç duymadınız! Her gün 1 fincan içtiğinizde…

Mutfakta hayat kurtaran 7 pratik bilgi! Yeşillikleri doğramadan önce...

Mutfakta hayat kurtaran 7 pratik bilgi! Yeşillikleri doğramadan önce...

Bunları yapmazsanız kemik ve eklemleriniz zayıflayabilir! İşte güçlendirici doğal tarifler...

Bunları yapmazsanız kemik ve eklemleriniz zayıflayabilir! İşte güçlendirici doğal tarifler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.