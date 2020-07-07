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Buzdolabına karbonat koyun! Karşılaştığınız harika sonuca çok şaşıracaksınız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Günümüzde en çok kullanılan beyaz eşyalardan biri de buzdolabıdır. Çok sık kullanılan buzdolaplarında zaman zaman kötü kokulara rastlanabilir. Siz de buzdolabındaki kötü kokulardan nasıl kurtulacağınızı merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. İşte buzdolabındaki kötü kokulardan kurtulmanın hızlı ve pratik yolları...

Buzdolabına karbonat koyun! Karşılaştığınız harika sonuca çok şaşıracaksınız...

Buzdolabı temizliği zaman zaman zor olabilir. Özellikle kötü kokularla başınız dertteyse sizin için derlediğimiz 9 pratik yöntemle bu sorundan kurtulabilir, buzdolabınızı kolayca temizleyebilirsiniz.

İşte buzdolabındaki kötü kokulardan kurtulmanın 9 yolu...

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SİRKELİ SU

Bir kâseye koyarak hazırlayacağınız elma sirkesi ve su karışımı buzdolabınızdaki kötü kokulardan kurtulmanızı sağlar. Sirkenin antiseptik özelliği kötü kokulara sebep olan bakterilerin temizlenmesini sağlarken kokunun da kolayca giderilmesini sağlar.

KARBONAT

Karbonat buzdolabı temizliğinde öne çıkan malzemelerden biridir. Kötü kokulardan kurtulmak için ufak bir kaseye karbonat koyarak en az 12 saat buzdolabınızda bekletin. Tüm kötü kokular karbonat içinde hapsolarak temizlenecektir. Ayrıca karbonatlı su hazırlayarak buzdolabınız raflarını da silebilirsiniz. Bu sayede derin bir temizlik sağlayarak kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Bu yöntemi karbonatı tazeleyerek ara ara tekrarlayabilirsiniz.

SÜT

Bir bardak sütü ağzı açık bir şekilde buzdolabınızda beklettiğinizde kötü kokular süte hapsolur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta sütün uzun süre bekletilmemesi ve değiştirilmesidir. Uzun süre bekleyen süt de hoş olmayan kokulara sebep olacağı için 12 saatten uzun süre bekletmemeye çalışın.

KAHVE

Kahve, kötü kokuları içine hapsetmede bir hayli etkilidir. Bunun için hem Türk kahvesi hem de kahve çekirdekleri kullanabilirsiniz. Türk kahvesinin içine biraz pirinç ekleyip kaseye koyduktan sonra 12 saat bekletin. Bu sayede kötü kokular kahveye hapsolur. Buna alternatif olarak kahve çekirdeklerini de kullanabilirsiniz. Bir kaseye koyduğunuz kahve çekirdekleri de kötü kokuları hapsetmenizi sağlar.

LİMON

Limon dilimleri de hoş olmayan kokuların temizlenmesinde yardımcı olur. Bir limonu ince ince dilimleyerek buzdolabınızın raflarına koyun. Bu yöntemi uygularken limon dilimlerini ara ara yenilemeniz kokulardan daha kolay kurtulmanızı sağlayacaktır.

ÇAY

Demlediğiniz çayın posasını buzdolabı temizliğinde de değerlendirebilirsiniz. Ufak bir kaba koyduğunuz demlenmiş çay posası kötü kokuları hapsederek buzdolabınızın içinin temizlenmesini sağlar.

VANİLYA

Vanilya buzdolabınızdaki kötü kokuları temizlerken güzel bir koku da yayar. Bu yöntemi uygulamak için ufak bir pamuğa vanilya esansı damlatarak buzdolabınıza koyun. Kısa sürede kötü kokulara veda edebilir, vanilya kokusunun keyfini çıkarabilirsiniz.

YULAF EZMESİ

Ufak bir kaseye koyduğunuz yulaf ezmesi kötü kokular için yardımcınız haline gelebilir. Kötü kokuları emen yulaf, buzdolabınızı daha temiz tutmanızı sağlar.

GAZETE

5-6 yaprak gazeteyi top haline getirerek buzdolabınıza koymayı deneyin. Gazeteler kötü kokuyu emerek size yardımcı olur. Bu sayede kötü kokulardan kolayca kurtulabilirsiniz.

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