Buzların çözülmesiyle Çıldır'ın balıkçıları ağlarını kıyıya atıyor

GÜNAY NUH - Kışın Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak keyfi yapılan Çıldır Gölü'nde buz tabakasının çözülmesiyle bazı balıkçılar, ağlarını kıyı kesimlerine atmaya başladı.

Ardahan-Kars sınırında bulunan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yörenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor.

Yazın yemyeşil doğal güzelliği ve kuş türleriyle, kışın da buzla kaplı yüzeyiyle turistleri cezbeden göl, her mevsim yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor.

Kışın buzla kaplı yüzeyinde Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak keyfi yapılan gölde, ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde havaların ısınmasıyla kıyılardaki buzlar çözüldü.

Bölgede geçimini balıkçılıkla sağlayan bazı vatandaşlar da buzla kaplı yüzeye çıkmanın tehlikeli olması ve tekneyle de açılamadıklarından, bellerine kadar buz gibi suya girerek ağlarını kıyı kesimlerine serdi.

Nisan ayının sonlarına doğru buzların tamamen çözülmesini bekleyen ve Eskimo usulü avcılığa veda eden balıkçılar, tekneyle mesailerine devam edecek.

- "Buzların tamamen erimemesi bizi zorluyor"

Gölün Ardahan tarafındaki Gölbelen ve Gölebakan köyleri kesimlerinde balıkçılık yapan Yakup Topkaya, AA muhabirine, bu yıl son senelerin en soğuk kış dönemini geçirdiklerini söyledi.

İlkbaharın gelmesiyle Eskimo usulü avcılığa veda ettiklerini aktaran Topkaya, şöyle konuştu:

"Artık bizim için Eskimo usulü balıkçılık sezonu kapandı ancak teknelerle de açılamıyoruz. Çünkü buzlar henüz tamamen erimedi. Dolayısıyla bu durum bizi zorluyor. Kıyıların açılmasıyla ben de ilk ağımı attım. Nasip, bakalım kıyılarda balık gelecek mi? En azından buzların tam erimesini beklerken böyle bir deneme yaptım."

Balıkçılardan Mertcan Kılıç da tekneyle avcılık için buzların tamamen erimesini beklediğini belirterek, "Gölün büyük bölümü buzla kaplı olduğu için tekne ile gidilemiyor. Havalar böyle devam ederse kısa sürede buzlar erir diye ümit ediyoruz. O zaman teknelerle açılacağız." diye konuştu.

