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Buzların renklerle dansı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde atölye çalışmaları devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi “Mutlu Çocuklar Mutlu Odunpazarı” parolası ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde atölye çalışmaları devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi “Mutlu Çocuklar Mutlu Odunpazarı” parolası ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi bünyesindeki Kurtuluş ve Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi çocukları yapılan etkinlikler ve atölyeler sayesinde mutlu ve huzurlu zamanlar geçiriyor. Her hafta düzenlenen atölye çalışmalarında, minikler hayatı deneyimleyerek öğreniyor.
Minik öğrenciler, düzenlenen atölye çalışmaları ile farklı etkinlikler yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde düzenlenen atölye çalışmalarında son olarak Oyunpazarı öğrencileri “Buzların Renklerle Dansı” çalışması gerçekleştirdi. Çocuklar topladıkları karın üzerine renkli boyalarla hayallerini yansıttılar.

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