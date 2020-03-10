YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı

ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı

SAKARYA HABERLERİ  | 10.03.2020 11:19 | Son Güncelleme

Sakarya merkezli toplam 3 ilde Bylock kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gizli haberleşme ağı olan Bylock kullananlara karşı yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Sakarya merkezli toplam 3 ilde Bylock kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gizli haberleşme ağı olan Bylock kullananlara karşı yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Bylock kullanan ikisi kadın toplam 3 şüpheliyi Sakarya, Ankara ve Nevşehir’de gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

En kötü averaj Kayserispor’da

En kötü averaj Kayserispor’da

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı

Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı

Sakarya Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
13:14
İkindi
16:29
Akşam
19:06
Yatsı
20:25

Sakarya Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Fakülte Eczanesi
Adapazari
Şerif Eczanesi
Adapazari
Türkseven Eczanesi
Adapazari
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Cinal Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya’ya geliyor

Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya’ya geliyor

SEAH’ın otoparkı yerine katlı otopark gelecek

SEAH’ın otoparkı yerine katlı otopark gelecek

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.