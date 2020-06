BYNDR A.Ş.’de en düşük işçi maaşı 3 bin 250 TL oldu

Hizmet İş Sendikası ile Bayındır Belediyesi iştiraki BYNDR A.Ş. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, BYNDR A.Ş.’de den düşük işçi maaşı 3 bin 250 TL oldu.

Bayındır Belediyesi Yahya Kerim Onart Kültür Merkezinde, Hizmet İş Sendikası ile Bayındır Belediyesi iştiraki BYNDR A.Ş. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi imza törenine Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Hak İş İl Başkanı ve Hizmet İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, BYNDR A.Ş. Genel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Akgün, BYNDR A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Ekeroğlu, Bayındır Belediye Başkan Yardımcıları, iş yeri sendika temsilcileri ve üyeler katıldı.

"Üyelerimizi yalnız bırakmadık"

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını dileyen Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, “Korona virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı günden itibaren HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak, gelişmeleri an be an yakından izledik. Tedbir ve taleplerimizi süratle hayata geçirdik. Ürettiğimiz çözümlerle, üyelerimize rehberlik eden yönlendirmelerle, önde olduk, öncü olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen ‘Korona virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’nda yer aldık. İşten çıkarmaların yasaklanması için, ücretli izin uygulamasına gidilmesi için, idari izinlerin ayrım yapılmaksızın kullandırılması için verdiğimiz mücadele, emekçiler lehine önemli bir kazanıma dönüştü. Üyelerimizi yalnız bırakmadık, sorumlu davrandık” dedi.