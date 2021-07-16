Ç. Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan çıkışı

Çaykur Rizespor 'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Geçtiğimiz sezon içerisinde, o dönem takımımızın sözleşmeli oyuncusu olan Oğulcan Çağlayan’ın devam eden sözleşmesini sezon bitmeden haksız olarak feshetmesi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde yapılan başvuru ve neticesinde bu kurul tarafından alınan karar ile futbolcunun sözleşmesini haksız olarak feshettiğine kanaat getirilmiş ve bundan dolayı da Galatasaray ile futbolcu 1.200.000 Euro ve 506.275 TL tutarındaki tazminattan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Bunun yanı sıra, futbolcuya 6 müsabakadan men cezası verilmiştir. 11 Ocak 2021 tarihinde TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen 2021/30E. ve 2021/46K. sayılı karar ile, futbolcunun 6 müsabakadan men cezası 3 müsabakadan men cezası olarak düzeltilmiş, ancak TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının tazminata dair kısmı aynen onanmıştır.

TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen bu karar karşısında Galatasaray Spor Kulübü, Bölge Adliye Mahkemeleri’ne itirazda bulunmuşsa da Bölge Adliye Mahkemesi, vermiş olduğu karar ile hem Galatasaray’ın hem de futbolcunun davasını reddetmiştir.

Bu karara karşı Galatasaray Spor Kulübü tarafından Yargıtay nezdinde temyiz kanun yoluna başvurulmuştur. An itibariyle mevcut hukuki ihtilafın yargılaması devam etmektedir.

Konunun tarafı olarak yapılacak her açıklamanın hukuku ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu etkilemek adına yapılan davranışlar olacağının farkındayız.

Bu nedenle yargılamanın devam ettiği bu aşamada konuya dair açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünmekle birlikte, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda alınacak kararları yakinen takip etmekteyiz.

Futbol kamuoyuna saygıyla duyururuz."

