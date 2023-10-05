Caddenin karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı, kaza kameraya yansıdı

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden karşıya geçmek isteyen H.S.D.’ye (43), M.Ö. (27) idaresindeki 07 BKP 15 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.S.D. caddeye savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.S.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, caddeden karşıya geçmek isteyen H.S.D.’ye otomobilin çarpması ve savrulması görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

