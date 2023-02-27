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Çadır kent evcil hayvanlara da "yuva" oldu

27.02.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman merkezde kurulan çadır kentin bazı sakinleri, depremde kurtardıkları kedi ve kuş gibi evcil hayvanlarına da çadır kentte bakıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'da, kurulan çadır kentler, insanların yanı sıra evcil hayvanlar için de "yuva" oldu.

Adıyaman merkezde kurulan çadır kentte, depremzedeler, kendilerine ayrılan bölümlerde aileleriyle kalıyor. Bazı depremzedeler, depremde kurtardıkları kedi ve kuş gibi evcil hayvanlarına da çadır kentte bakıyor.

Can Köroğlu, AA muhabirine, muhabbet kuşları ile çadır kentte yaşadığını söyledi.

Depremde birçok insan gibi evlerinin zarar gördüğünü anlatan Köroğlu, "Evlerimiz zarar gördüğü için çadır kentte kalıyoruz. Depremden dolayı bizlere bir barınak oldu. Yemeklerimiz, her şeyimiz geliyor. Devletimiz var olsun." dedi.

Çadır kente katkısı olanlara teşekkür eden Köroğlu, "Çadır kent bizlere ve kuşlarımıza yuva oldu. Kuşların yemini de çadır kentte bir ağabeyimiz var o getirdi." diye konuştu.

"Asil" adlı kedisiyle çadır kentte yaşayan Kader Ergün ise depremde çok korktuklarını anlattı.

Evlerinin ağır hasarlı olduğunu belirten Ergün, "Kardeşlerimizle kediyi alıp dışarı çıktık. Şu an çadır kentte yaşıyoruz. Asil de burada yaşıyor. Depremden dolayı fazla dışarı çıkıp gezemediğinden huysuzlanıyor." ifadelerini kullandı.

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