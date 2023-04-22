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Çadır kentin kadın kuaförü depremzedelere meslek öğretiyor

22.04.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Arsuz ilçesinde depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin kaldığı çadır kente açılan kuaförde hem saç kesim hizmeti veriliyor hem de meslek öğretiliyor.

TCDD Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisi'ndeki çadır kentte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce depremzede kadınlara hizmet verilmesi için kadın kuaförü açıldı.

Çadırda açılan kuaförde depremzede kadınların saç kesimi ve kişisel bakımlarının yapılmasının yanı sıra isteyenlere eğitim de veriliyor.

Kursta kadınlara usta öğretici tarafından kuaförlüğün incelikleri öğretiliyor.

Usta öğretici Nuray Akkuş, AA muhabirine, depremzedelere yardım amaçlı saç kesimi yaptığını söyledi.

Depremzedelerin kendilerini iyi hissetmesi için çadır kuaförü açtıklarını anlatan Akkuş, şöyle devam etti:

"Çadırın buraya kurulması yardım amaçlı ve depremzedelerin moralleri düzelsin diye buradayız. Bir ay oldu. Öğrencilerime kuaförlüğü de öğretiyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Moral olarak çok iyi hissettiler kendilerini. İyi gidiyor."

Çadır kentte kalan ve kuaförlük öğrenmek isteyen kursiyerlerden Reyhan Sümeroğlu da depremde evlerinin orta hasar aldığını söyledi.

Kuaförlüğe merakı olduğunu belirten Sümeroğlu, "Yapmak istediğim bir meslek bu, ilgim var. Öğreniyorum ve öğrenmek istiyorum. 1 aydır kaş, bıyık almayı öğrendim. Saç kesimini ise daha yeni öğreniyorum." diye konuştu.

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