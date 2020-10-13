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Çadır kentte anlamlı yardım

İZMİR HABERLERİ  | 13.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

Merkezi İzmir’de bulunan İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından "Bir Paket Mutluluk" organizasyonları çerçevesinde İzmir’in Selçuk ilçesinde çadırlarda zor koşullarda yaşam mücadelesi veren ailelere market alışveriş Kartı, çocuklara ise oyuncak dağıtımı yapıldı.İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Bir Paket Mutluluk organizasyonları çerçevesinde İzmir’in Selçuk ilçesinde çadırlarının mühürlenmesi ile de daha önceden gündeme gelen Belevi Mahallesinde yaşam mücadelesi veren ailelere 100 TL değerinde market alışveriş kartı, çocuklara ise oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi.

Merkezi İzmir’de bulunan İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından "Bir Paket Mutluluk" organizasyonları çerçevesinde İzmir’in Selçuk ilçesinde çadırlarda zor koşullarda yaşam mücadelesi veren ailelere market alışveriş Kartı, çocuklara ise oyuncak dağıtımı yapıldı.
İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Bir Paket Mutluluk organizasyonları çerçevesinde İzmir’in Selçuk ilçesinde çadırlarının mühürlenmesi ile de daha önceden gündeme gelen Belevi Mahallesinde yaşam mücadelesi veren ailelere 100 TL değerinde market alışveriş kartı, çocuklara ise oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi. Yardım programına Bir Paket Mutluluk Organizasyonu Koordinatörü Kübra Dora Yıldız, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, dernek yönetim kurulu üyeleri Erkan Karagöz, Ahmet Patır ve gönüllüler katıldı.

Başkan Bünyamin Ertekin, "Bugün kardeşlerimizin yardım çığlıklarına kayıtsız kalmamak adına buradayız. Burada büyük şehirlerde hasır ve şemsiye yaparak geçimini sağlama mücadelesi veren ancak maddi yetersizliklerden dolayı geçinemeyip bu bölgede çadırlarda yaşamak zorunda kalan kardeşlerimizin misafiriyiz. Yarım elma gönül alma kavlinden insani yardım malzemeleri satın alabilecekleri alışveriş kartlarını kendilerine hediye ediyoruz. Ayrıca çocuklarımız içinde eli boş gelmedik, yüzlerini bir nebzede olsa güldürmek için oyuncaklar dağıttık. Duyarlı vatandaşlarımızın, yaklaşmakta olan kış mevsimi öncesi çadırlarda yaşayan kardeşlerimiz için battaniye ve yakacak malzeme yardımında bulunmalarını istiyoruz. Ayrıca burada okul çağına gelmiş 12 yavrumuz var. En yakın okul ise yaklaşık 6 km mesafede. Servis için ailelerin gücü yok. Servis temin edilmesi noktasında destek talep ediyorum” dedi.

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