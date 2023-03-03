YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Çadır kentte içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlandı

Çadır kentte içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlandı

03.03.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Silvan yolundaki çadır kentte içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını tamamlandı.

Çadır kentte içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlandı

Depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı çadır kente DİSKİ ekipleri, 2 bin 600 metre içme suyu, 2 bin 100 metre kanalizasyon ve 1800 metre terfi hattı döşedi. Altyapıyı tamamlayan DİSKİ Genel Müdürlüğü, banyo ve tuvalet alanlarını vatandaşın hizmetine sundu. Çadır kentte kurulan 1800 metre atık su terfi sistemi ile buradaki atık sular toplanarak Çarıklı’da bulunan ileri biyolojik arıtma tesisine iletilecek, ardından arıtılıp Dicle Nehrine bırakılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci çadır kentteki çalışmaları inceleyip, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi’den bilgi aldı. Çadır kentte hizmetlerin sorunsuz sağlanması için çalıştıklarını belirten Tutşi, “DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışarak çadır kentin altyapısını mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gerek içme suyuna erişimi sağlamak gerek atık su hatlarını faaliyete geçirebilmek için mücadele veriyoruz. Çadır kentte vatandaşlarımızın tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz tarafından temiz su ve kanalizasyon bağlantılarını yaptık” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da şubat ayında 42 narkotik operasyon gerçekleştirildiDiyarbakır’da şubat ayında 42 narkotik operasyon gerçekleştirildi
Türkevleri, Bozalan ve Çökertme içmesuyu projesinin 28 kilometresi tamamlandıTürkevleri, Bozalan ve Çökertme içmesuyu projesinin 28 kilometresi tamamlandı
Rize'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybettiRize'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 3 Mart Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:42
Öğle
12:36
İkindi
15:48
Akşam
18:21
Yatsı
19:36

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Cuma

Zelal Eczanesi
Sur
Yenifiliz Eczanesi
Baglar
Hevi Eczanesi
Baglar
Huzurevleri Eczanesi
Kayapinar
Akdemir Eczanesi
Kayapinar
Nudem Eczanesi
Baglar
Doğan Eczanesi
Yenisehir
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.