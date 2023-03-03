Çadır kentte içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlandı

Depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı çadır kente DİSKİ ekipleri, 2 bin 600 metre içme suyu, 2 bin 100 metre kanalizasyon ve 1800 metre terfi hattı döşedi. Altyapıyı tamamlayan DİSKİ Genel Müdürlüğü, banyo ve tuvalet alanlarını vatandaşın hizmetine sundu. Çadır kentte kurulan 1800 metre atık su terfi sistemi ile buradaki atık sular toplanarak Çarıklı’da bulunan ileri biyolojik arıtma tesisine iletilecek, ardından arıtılıp Dicle Nehrine bırakılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci çadır kentteki çalışmaları inceleyip, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi’den bilgi aldı. Çadır kentte hizmetlerin sorunsuz sağlanması için çalıştıklarını belirten Tutşi, “DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışarak çadır kentin altyapısını mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gerek içme suyuna erişimi sağlamak gerek atık su hatlarını faaliyete geçirebilmek için mücadele veriyoruz. Çadır kentte vatandaşlarımızın tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz tarafından temiz su ve kanalizasyon bağlantılarını yaptık” dedi.

