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Çadırlar depremzede çocukların hem evi hem oyun alanı oldu

İZMİR HABERLERİ  | 07.11.2020 09:51 | Son Güncelleme

Çadırlar depremzede çocukların hem evi hem oyun alanı oldu

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde evleri hasar gördüğü için geçici olarak çadırda kalan ailelerin çocukları için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmaları kapsamında "çocuk çadırı" ve "psikososyal destek çadırı" kuruldu.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaşam yavaş yavaş olağan akışına dönmeye başlarken yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda depremzedelerin geçici olarak barındıkları Bornova ilçesindeki çadırlarda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında, psikolog ve uzmanlar sık sık ailelerle görüşme yapıyor.

İhtiyaçların tespiti konusunda yapılan görüşmelerde, depremin çocuklar üzerindeki etkisinin azaltılması için onlara yönelik oyun alanı oluşturulmasına karar verildi.

Bu kapsamda hazırlanan "çocuk çadırı" ve "psikososyal destek çadırı"nda, oyunlar oynanıyor, uzman ekipler tarafından yapılan görüşmelerle depremin acı izleri silinmeye çalışılıyor.

Bölgede günlük 150 personel, 300 gönüllü ekip ile hizmet veren Türk Kızılay da, psikolojik destek anlamında çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda bütün çadırlarda yaşayan ailelerin çocukları tespit edilerek afetin ileriki zaman dilimlerinde oluşturabileceği travmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet veren sivil toplum kuruluşları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de çocuklara yönelik farklı çalışmalar yaparak depremin yaralarının hızlıca sarılması için çaba gösteriyor.

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