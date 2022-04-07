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Çadlı öğrencilerden Fenerbahçe bestesi! Paylaşım rekorları kırıyor

07.04.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Üniversitesi’nde eğitim gören Çad uyruklu öğrenciler, Fenerbahçe sevgisini şarkı sözleriyle dile getirerek klipe dönüştürdü.

Karabük Üniversitesi’nde Çad uyruklu Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kodidouma Ndeiro Sosthene, Fenerbahçe futbol takımına ve müziğe ilgi duyan Çadlı arkadaşlarıyla 'Fenerbahçe' adlı video klip yaptı. Bu klip sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.

"TUTUYOR FENERBAHÇE"

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Karabükspor Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda çekimleri yapılan müzik klibi sosyal medya da ilgi gördü. Binlerce kez izlenen klip, 'Tutuyor Fenerbahçe' nakaratıyla sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Karabük Çad
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