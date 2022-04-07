Çadlı öğrencilerden Fenerbahçe bestesi! Paylaşım rekorları kırıyor

Karabük Üniversitesi’nde Çad uyruklu Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kodidouma Ndeiro Sosthene, Fenerbahçe futbol takımına ve müziğe ilgi duyan Çadlı arkadaşlarıyla 'Fenerbahçe' adlı video klip yaptı. Bu klip sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.

"TUTUYOR FENERBAHÇE"

Karabükspor Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda çekimleri yapılan müzik klibi sosyal medya da ilgi gördü. Binlerce kez izlenen klip, 'Tutuyor Fenerbahçe' nakaratıyla sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.



