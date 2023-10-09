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Çağatay Ulusoy bölüm başı ücretiyle rekor kırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'u solda bıraktı

09.10.2023 22:21 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy Gaddar dizisinde alacağı bölüm başı ücretiyle rekor kırdı. Son dönemlerde internet dizi ve filmlerinde başarısıyla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor. Yakında FOX TV'de başlayacak Gaddar dizisinde yer alan Ulusoy'un dizide bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı.

Dizi ve film sektörünün en üretken oyuncularının başında gelen Çağatay Ulusoy, Gaddar dizisiyle yaptığı anlaşmayla Türkiye’nin en pahalı oyuncusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinde bölüm başına alacağı ücret belli oldu.

BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ İLE REKOR KIRDI

Çağatay Ulusoy son 2 yılda Terzi ve Kübra dizileri ve Centilmen filminde başrol oynadı. Başarılı oyuncu şimdiler de FOX’un yeni projesi Gaddar için ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ulusoy, Ay Yapım’ın merakla beklenen yeni dizisi Gaddar'da Levent rolünü canlandıracak. Hazırlıkları süren diziyi Hürer Ebeoğlu yazıyor. Sinan Öztürk’ün yöneteceği dizide dizinin başrol kadın yıldızı Aydan’la ilgili henüz karar verilmedi. Dizinin netleşen oyuncuları arasında Fatih Berk Şahin var.

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Geçmişte Netflix’in anlaşma yaptığı ilk Türk star olarak fark yaratan, yurt dışı satışı en çok olan oyuncuların başında da gelen Çağatay Ulusoy bölüm başına aldığı ücretle de rekor kırdı. Ünlü oyuncu şimdiye kadar bölüm başına alınan en yüksek ücrete imza attı. Başarılı oyuncunun eline bölüm başına 2 milyonu aşan bir ücret geçecek. Böylece Çağatay Ulusoy, Aile’yle 1,5 milyona anlaşan Kıvanç Tatlutuğ’u aldığı ücrette geçmiş oldu.


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Anahtar Kelimeler:
FOX Çağatay Ulusoy Oyuncu

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