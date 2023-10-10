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Fiyatı 3865 TL'ye düştü! Yürüyüşlerinizin vazgeçilmezi olacak Salomon ayakkabıda 1500 TL indirim!

09.10.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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Yüksek kaliteli bir yürüyüş ayakkabısı size konfor, performans ve dayanıklılık sunarken aynı zamanda ayak sağlığınızı da korur. Uzun süreli ve keyifli bir yürüyüş deneyimi için kaliteli bir ayakkabıya yatırım yapmak isterseniz Salomon Cross Hike GTX 2 Yürüyüş Ayakkabısı tam da aradığınız ürün olabilir. Kısa süreliğine 1500 TL indirimle satışta olan ayakkabıyı sizin için inceledik. İşte detaylar!

Fiyatı 3865 TL'ye düştü! Yürüyüşlerinizin vazgeçilmezi olacak Salomon ayakkabıda 1500 TL indirim!

Yürüyüş yapaken güvenli ve konforlu adımlar atmak son derece önemli. Yürüyüş aktiviteleri için özel olarak üretilen ayakkabılar özel taban teknolojileri ve ultra kavrama özellikleri sayesinde ayaklarınıza hak ettiği konforu sunarken uzun saatler yürüyüş yapsanız bile yorulmanızı önler. Siz de yürüyüşlerinize eşlik edecek kaliteli bir ayakkabı arayışındaysanız indirimdeki Salomon Cross Hike GTX 2 Yürüyüş Ayakkabısı'na bir göz atabilirsiniz.

Salomon Cross Hike GTX 2 Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2023-10-09T141028.764

Su geçirmezlik: GORE-TEX teknolojisi sayesinde su geçirmezdir ve ayakların her zaman kuru kalmasını sağlar.

Dayanıklılık: Sağlam ve dayanıklı malzemelerden üretilen ayakkabı, zorlu yürüyüş koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Kavrama: Contagrip tabanı, yüksek kavrama gücü sağlayarak kaygan zeminlerde bile güvenli bir yürüyüş deneyimi sunar.

Konfor: OrthoLite tabanlık, ayakları destekler ve konforlu bir yürüyüş sağlar. Ayakkabının esnek yapısı ayakların doğal hareketine izin verir.

Ayak koruması: Tozluk etkisi sağlayan yüksek bilek desteği ve koruyucu burun kısmı, ayakları çevresel faktörlere karşı korur.

Ayak stabilitesi: SensiFit teknolojisi, ayakları sıkıca kavrar ve ayakların stabilitesini artırır.

Hava akışı: Ayakların serin kalmasını sağlayan hava akışını optimize eden bir tasarıma sahiptir.

Hafiflik: Hafif ve esnek yapısı sayesinde uzun süreli yürüyüşlerde kolaylık sağlar.

Çabuk bağcık sistemi: Quicklace sistem sayesinde ayakkabıları hızlı ve kolay bir şekilde bağlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

Bu içerik 10 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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