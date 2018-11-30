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Çağatay Ulusoy, eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı takibe aldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 21:25 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takibe alması hayranlarının gözünden kaçmadı.

Çağatay Ulusoy, eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı takibe aldı!

Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'da başrol oynayan Çağatay Ulusoy, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile olan arkadaşlığı nedeniyle de gündeme gelmişti. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın boşanma nedenlerinden gösterilen Çağatay Ulusoy, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlamıştı.

Çağatay Ulusoy’dan bu tartışmaların ardından bir sürpriz geldi. Çağatay Ulusoy eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı ise Instagram'da yeniden takibe aldı. Başrollerini paylaştıkları Medcezir dizisinde tanışan ve aşk yaşayan ikili 2015 yılında ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya

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