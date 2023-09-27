Çağatay Ulusoy'un saç sakal birbirine karıştı! İmajını görenler tanıyamadı

'Terzi' dizisinde canlandırdığı karakterle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim. Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz aylarda Ece Sükan'la birlikte olduğuna dair iddialarla gündeme gelmişti.

Yakışıklı oyuncu şimdi de imajıyla dikkat çekti. Üst üste dizi ve film projelerinde yer alan ve yoğun tempoda çalışan Ulusoy'un imajı da şaşırttı.

Çağatay Ulusoy'un saç sakal birbirine karışmış halini görenler oyuncuyu adeta tanıyamadı.

Sosyal medyayı ikiye bölen bu imaj sonrası takipçiler, 'Çok yakışmış', 'Can Yaman olmuş', derken bazı takipçiler ise 'Bu başkası gibi' şeklinde tepki gösterdi.



